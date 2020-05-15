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Члены ЦИК выписали себе "космические" премии: подробности скандала

15 мая, 17:53

Станислав Кожемякин

Зарплаты топ-чиновников с апреля ограничены 47 тысячами гривен

Несмотря на то, что правительство и Верховная Рада на время карантина ограничили зарплаты топ-чиновников в стране 47 тысячами гривен, члены Центральной избирательной комиссии обошли это ограничение при помощи премий и отпускных.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат и глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин ("Слуга народа").

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По его словам, члены ЦИК "понавыписывали себе премий и отпускных в 200-300 тысяч гривен".

"Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях к Избирательному кодексу", – сетует нардеп.

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В связи со случившимся членов Центризбиркома ждут на заседании комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 20 мая.

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Нардеп Владимир Цабаль ("Голос") отметил, что от "бонусов" отказались лишь двое из 17 членов ЦИК – его однопартиец Андрей Гевко и Виктория Глущенко от "Батькивщины".

Стоит отметить, что из-за ущерба, который нанесла экономике Украины эпидемия коронавируса, зарплаты урезали не только в ЦИК. Например, руководители государственных компаний могут получить теперь не более 1,25 млн гривен, а министры и их заместители – не более пяти средних заработных плат (в марте она составляла 11 446 грн).

Напомним, что новый состав ЦИК Верховная Рада назначила только в октябре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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ЦИК зарплата госслужащего зарплата чиновников

Источник: Сегодня

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