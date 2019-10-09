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Чрезвычайно тесный контакт: Зеленский снова созвонился с Меркель

9 октября, 20:09

Данная беседа стала уже пятой после инаугурации Владимира Зеленского

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель / Фото: AFP

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой всего две недели назад провел личную встречу на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, отметив, что это стало уже пятой по счету телефонной беседой двух лидеров.

"Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" – отметил дипломат.

При этом такие подробности, как темы переговоров либо кто был их инициатором, Мельник не уточняет.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского с Меркель состоялся 28 августа. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате".

Как уже сообщали "Сегодня", Ангела Меркель одобрила принятие "формулы Штайнмайера" Украиной, оценив это как создание условий для саммита "Нормандской четверки", но не для снятия санкций с России.

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Германия переговоры Владимир Зеленский Ангела Меркель

Источник: Сегодня

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