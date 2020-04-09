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  1. Новости политики

У Зеленского рассказали, когда могут ввести чрезвычайное положение

9 апреля, 09:31

Денис Беспалов

Пока введенных карантинных мер достаточно для сдерживания коронавируса, сказал Тимошенко

В Украине пока нет оснований вводить чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Украинская правда".

"Мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными. Но все равно – ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - сказал он.

Тимошенко допустил, что чрезвычайное положение может быть введено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение – это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома", – сказал заместитель главы Офиса президента.

Кирилл Тимошенко также добавил, что в настоящий момент по сравнению с другими странами Украина идет по оптимистическому сценарию развития событий.

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что в Украине не карантин, а "насмешка над здравым смыслом".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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