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Что будет, если Зеленский потребует вернуть Крым: у Путина ответили

2 декабря, 14:00

В РФ против обсуждения Крыма, а в Украине настаивают на поднятии этого вопроса на переговорах

/ Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин готов объяснить украинскому лидеру Владимир Зеленскому в случае их личной встречи на "нормандском" саммите, почему Москва не собирается возвращать оккупированный Крым. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какого-либо обсуждения темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", – сказал он, комментируя заявления Зеленского о планах с помощью США вернуть Крым.

Песков объяснил, что если президент Украины поднимет на личной встрече с Путиным вопрос возвращения полуострова, хозяин Кремля "даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставится".

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Спикер кремля добавил, что поднятие крымского вопроса не приведет к сворачиванию переговоров в Париже.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава государства говорил, что пора взяться и за вопрос оккупированного полуострова. Так, Владимир Зеленский заявил о намерении оживить переговоры по деоккупации Крыма в "нормандском формате". Он указал на то, что на сегодняшний день ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения полуострова.

В тренде
Зеленский считает, что США могут помочь Украине в ситуации с Крымом (дополнено)
Фото: AFP

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к Зеленскому с предложением заявить на весь мир во время переговоров Нормандской четверки требование вернуть Крым Украине.

Также Зеленский назвал условия для деоккупации Крыма. Подробней об этом смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Крым Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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