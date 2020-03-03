Что делать с Кабмином 4 марта: фракция "Слуга народа" перенесла важные сборы в Раде

Слуги народа на своем заседании решат, что делать с Кабмином на внеочередном заседании Рады

Заседание фракции "Слуга народа" перенесено на вечер, 3 марта. Ранее ожидалось, что на него может прийти и президент Владимир Зеленский. Однако политическая сила вместо утренних сборов решила собраться в 19:00.

Об этом сообщил член фракции, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает "Укринформ".

"Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференцзале Верховной Рады", – сказал "слуга народа".

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Народный депутат от этой же политической силы Евгения Кравчук подтвердила, что заседание фракции пройдет вечером.

"Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера", – отметила парламентарий.

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Отметим, что накануне "слуга народа" Елена Мошенец говорила, что, заседание фракции может посетить не только президент, но и члены правительства и руководители силовых ведомств.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Читайте подробней о повестке дня внеочередной сессии.

В то же время вице-спикер Верховной Рад Руслан Сефанчук подтвердил, что 4 марта глава государства придет в парламент на внеочередное заседание.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко озвучил претензии к Кабмину Гончарука. По его мнению, правительство показало свою неэффективность в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной сферах.

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