Что делать с оккупированными РФ территориями: дипломат рассказал о ценном опыте Грузии

REUTERS/Irakli Gedenidze

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Грузия, как и Украина, пострадавшая от российской агрессии и потерявшая часть территории , разработала программу, позволяющую интегрировать население оккупированных земель в жизнь Грузии.

Об этом посол Украины в Грузии Игорь Долгов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"То, что мы видим здесь, в Грузии, это постоянные ограничения. Оккупационные власти перекрывают возможность пересечения линии административной границы для граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях. Остался один (пункт пересечения. – Ред.) на всей административной границе, по всей, так сказать линии фронта, пункт пропуска с Абхазией, и один на Цхинвальском направлении. И то, был период, когда эти пункты оккупационными властями были закрыты", – напомнил украинский дипломат.

"Что может, и что будет продолжать делать Грузия и правительство Грузии? Продолжает действовать программа "Шаг к лучшему будущему". Это программа, которая создает возможности для людей с оккупированных территорий получать здесь медицинскую помощь, включая очень сложные случаи, где Грузия имеет безусловные успехи. Например, и в частности – это лечение гепатита С – пожалуй, один из немногих примеров в мире, когда удалось преодолеть эту болезнь полностью", – говорит Игорь Долгов.

"Доступ к образованию – это то, что по этой программе может предлагать правительство Грузии. Поддержание языка. Абхазский язык исчезает на территории оккупированной Абхазии, но поддерживается здесь, властью и правительством Грузии. Можно было бы делать больше, и правительство хотело бы делать больше. Однако есть прямое противодействие оккупационных властей и прямые шаги, которые ограничивают эти возможности для людей с оккупированных территорий", – посетовал посол Украины в Грузии.

Напомним, ранее украинский дипломат оценил ущерб для грузин от запрета Кремля на полеты в Грузию .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с послом Украины в Грузии: Я не вижу заигрываний Тбилиси с Россией".

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