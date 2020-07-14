Что делать с соглашениями по Донбассу: эксперт назвал три сценария для Украины

Для Украины на данный момент наилучший вариант по Донбассу – это тактика замораживания конфликта, но при этом параллельно проводить активные мероприятия с местным населением на оккупированных территориях и менять военную тактику на фронте. Об этом идет речь в нашем материале "Минские договоренности "умерли", а гибридная аннексия продолжается".

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Замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, что есть три варианта пути, по которым может пойти Киев, но при этом два из них не выгодны для нас.

"Для Украины есть три сценария действий. Первый – продолжение реализации Минских договоренностей, как они были записаны в 2014-2015 гг., что является невыгодным для Украины. Алгоритм, который там заложен, изначально предполагает изменения в украинском законодательстве и Конституции, а уже затем выполнение Россией безопасностной части – выход ее военных частей и наемников с Донбасса, и передачу контроля над границей. Второй – выйти из Минских договоренностей, что, опять же, выгодно России. В таком случае Москва может сказать, что это Украина не хочет выполнять взятые на себя обязательства, поэтому с нас надо снимать санкции, а против Украины вводить. Третий – продолжать тактику замораживания конфликта, достигая своих целей в рамках собственных интересов", – сказал он.

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Он объяснил, что Минские договоренности могут выполняться, только если будет изменение последовательности: сначала реализация безопасностной части (вывод российских войск, передача контроля над границей, безопасностная подготовка к выборам), и только после этого – политические изменения в законодательство и Конституцию. Но эксперт отмечает, что Россия на это не пойдет, и это значит, что мы будем находиться примерно в таком же состоянии, что и сейчас.

"Для Украины, я считаю, это лучший вариант, потому что тогда Россия не достигает своих целей – разрушения Украины полностью или встраивания контролируемого Россией Донбасса в "политическое тело" Украины. Вместо этого в этом замороженном состоянии конфликта Украине следует самой проводить активные мероприятия с местным населением на оккупированных территориях и менять военную тактику. Мы должны прибегать к активным мерам, но асимметрично: если российские снайперы убивают украинских солдат, Украина должна использовать ударные беспилотники Bayraktar. И заявить об этом так, что пока российские снайперы будут убивать наших военных, мы будем проводить такие мероприятия. Это оккупированная украинская территория, где Украина может действовать как угодно, защищая своих солдат, и свои территориальную целостность и суверенитет. Европейские партнеры на это ничего не скажут. Россия формально тоже ничего не может сказать, ведь это, по их словам, якобы внутренний конфликт", – сказал Самусь.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий, Россия уже давно вышла из Минских соглашений, причем нарушила их сразу после подписания в 2015 году. Украине же, несмотря на деструктивную позицию россиян, не стоит выходить из "Минска", а лучше использовать это для введения новых санкций против России.

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