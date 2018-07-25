Что депутаты обязаны делать для избирателей и чем могут помочь: в Раде показали видео
Украинцам объяснили, как взаимодействовать с парламентариями и чем они могут быть полезны
Верховная Рада показала видеоролик о том, какие обязанности и возможности у народных депутатов и как им их использовать для улучшения жизни украинцев.
"Каждый народный депутат имеет обязанности и наделен рычагами влияния, выполнение и использование которых может качественно повлиять на условия жизни его избирателей. Именно это в коротком видео – обязанности народного депутата перед избирателями для тех, кто ищет пути взаимодействия с парламентарием", – говорится к аннотации к ролику, размещенном в Twitter-аккаунте ВР.
Кожен народний депутат має обов’язки та наділений важелями впливу, виконання та використання яких може якісно вплинути на умови життя його виборців.— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 25 июля 2018 г.
Саме це – у короткому відео про обов’язки народного депутата перед виборцями для тих, хто шукає шляхи взаємодії з парламентарем pic.twitter.com/f86RO77mFt
Вместе с мандатом народный депутат депутаты получает права и полномочия, но и берет обязательства перед своими избирателями. Работа нардепа заключается в разработке законопроектов, голосовании за законопроекты в Раде, работе в парламентских комитетах, поддерживании связи с избирателями.
Депутат обязан:
- проводить личный прием с избирателями;
- рассматривать обращения в течение 30 дней;
- отчитываться перед избирателями не реже двух раз в год.
Что не входит в полномочия нардепа:
- предоставлять деньги и другую материальную помощь;
- оспаривать судебные решения;
- назначить выплаты и льготы;
- решать семейные, бытовые проблемы и личные споры избирателей.
Чем депутат может помочь избирателю:
- парламентарий может инициировать, написать и подать важный для избирателя или избирательного округа законопроект;
- огласить важные для избирателей вопросы с трибуны Верховной Рады;
- обратиться с запросом в органы власти или к правоохранителям;
- отстаивать законные интересы граждан перед чиновниками.
Напомним, 13 июля закончилась восьмая сессия Верховной Рады и депутаты ушли на "каникулы" до осени. Сайт "Сегодня" разобрал, что удалось депутатам, а что нет. Нардепы приняли ряд важных экономических законов, сделали все для создания нового антикоррупционного органа, но не смогли определиться с составом ЦИК.
В то же время работу депутатов мы оценили на "троечку". В то время, как в самой Верховной Раде довольны количеством решений, а эксперты говорят о пробелах в ее работе. Спикер Рады Андрей Парубий говорил, что за 11 пленарных недель нардепы приняли 88 законов в целом, 49 в первом чтении и еще 37 постановлений.
Парламентарии даже успели уже получить миллионы гривен отпускных за июль. Народные депутаты и работники аппарата Верховной Рады получили 16,3 млн грн.
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