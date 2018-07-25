Что депутаты обязаны делать для избирателей и чем могут помочь: в Раде показали видео

Украинцам объяснили, как взаимодействовать с парламентариями и чем они могут быть полезны

Верховная Рада показала видеоролик о том, какие обязанности и возможности у народных депутатов и как им их использовать для улучшения жизни украинцев.

"Каждый народный депутат имеет обязанности и наделен рычагами влияния, выполнение и использование которых может качественно повлиять на условия жизни его избирателей. Именно это в коротком видео – обязанности народного депутата перед избирателями для тех, кто ищет пути взаимодействия с парламентарием", – говорится к аннотации к ролику, размещенном в Twitter-аккаунте ВР.

Кожен народний депутат має обов’язки та наділений важелями впливу, виконання та використання яких може якісно вплинути на умови життя його виборців.

Саме це – у короткому відео про обов’язки народного депутата перед виборцями для тих, хто шукає шляхи взаємодії з парламентарем pic.twitter.com/f86RO77mFt — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 25 июля 2018 г.

Вместе с мандатом народный депутат депутаты получает права и полномочия, но и берет обязательства перед своими избирателями. Работа нардепа заключается в разработке законопроектов, голосовании за законопроекты в Раде, работе в парламентских комитетах, поддерживании связи с избирателями.

Депутат обязан:

проводить личный прием с избирателями;

рассматривать обращения в течение 30 дней;

отчитываться перед избирателями не реже двух раз в год.

Что не входит в полномочия нардепа:

предоставлять деньги и другую материальную помощь;

оспаривать судебные решения;

назначить выплаты и льготы;

решать семейные, бытовые проблемы и личные споры избирателей.

Чем депутат может помочь избирателю:

парламентарий может инициировать, написать и подать важный для избирателя или избирательного округа законопроект;

огласить важные для избирателей вопросы с трибуны Верховной Рады;

обратиться с запросом в органы власти или к правоохранителям;

отстаивать законные интересы граждан перед чиновниками.

Напомним, 13 июля закончилась восьмая сессия Верховной Рады и депутаты ушли на "каникулы" до осени. Сайт "Сегодня" разобрал, что удалось депутатам, а что нет. Нардепы приняли ряд важных экономических законов, сделали все для создания нового антикоррупционного органа, но не смогли определиться с составом ЦИК.

В то же время работу депутатов мы оценили на "троечку". В то время, как в самой Верховной Раде довольны количеством решений, а эксперты говорят о пробелах в ее работе. Спикер Рады Андрей Парубий говорил, что за 11 пленарных недель нардепы приняли 88 законов в целом, 49 в первом чтении и еще 37 постановлений.

Парламентарии даже успели уже получить миллионы гривен отпускных за июль. Народные депутаты и работники аппарата Верховной Рады получили 16,3 млн грн.