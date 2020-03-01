Что думает Аваков о Суркове, а Зеленский – об обмене Крыма на Донбасс: главные высказывания недели

Что происходит с рынком земли в Украине и какого мнения о хозяине Кремля американские демократы. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Крым не разменяют на Донбасс

Президент Украины пообещал бороться за оккупированный Крым и не собирается его менять на мир на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020".

"Неделя состоит из семи дней, планета Земля – круглая, а Крым – это Украина. Наше общество может спорить по поводу многих вопросов, но это не вызывает никаких сомнений. Здесь украинцы на 100% едины. Возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи", – сказал он.

Зеленский отметил, что за последние шесть лет в Украине очень хорошо поняли – меморандумы ничего не стоят, а система международной безопасности не совершенна. По его словам, на сегодняшний день Киев делает все возможное, чтобы остановить войну на Донбассе.

"Это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе. Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Это, действительно, очень сложная задача, которая не может решиться завтра. Но есть вещи, которые мы должны делать уже сегодня", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что, во-первых, нужно поддерживать граждан, которые живут в оккупации, и они должны знать, что государство про них не забыло.

Тимофей Милованов: Коронавирус дает украинскому бизнесу новые возможности

Проблемы китайской экономики, которые возникли из-за распространения коронавируса, дают шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он уточнил, что правительство Украины внимательно отслеживает изменения в экономике, но пока не видит негативных для Украины последствий.

"Мы еще не видим никаких негативных сигналов. Есть плюсы и минусы. У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров – там есть масло, пищевые товары – не будут затронуты", – сказал Милованов в эфире одного из телеканалов.

По словам Милованова, есть также вторичные эффекты. Например, то, что Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла. Сокращение поставок китайских товаров в Украину также дает возможность нашему бизнесу занять новые ниши, считает министр.

"Мы немного импортируем потребительских товаров из Китая, и здесь есть определенное торможение. С одной стороны, то, что мы не импортируем у них товары – это, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться", – сказал Милованов.

Роман Лещенко: Сегодня рынок земли существует в теневом измерении

Около 10-12 млн гектаров сельхозугодий в Украине находятся в тени – эти поля обрабатывают, собирают с них урожаи, но формально такая земля не считается сельскохозяйственной. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко.

"По документам отчетности органов налоговой и статистики мы видим, что эти земли как бы не обрабатываются, на них ничего не выращивается. А по системам спутниковой навигации видим, что там вовсю выращивается сельхозпродукция. Сегодня спутниковая система позволяет сканировать процесс вегетации растения в режиме реального времени и с погрешностью до 1 тонны определять вал зерна на теневых землях. Такая ситуация сегодня и на землях Министерства обороны, и на землях разного рода госпредприятий, на землях колоний, на так называемых деградированных территориях, например, возле Чернобыльской зоны. Засеяны поймы рек. Например, возле легендарной Стоянки по Житомирской трассе посмотрите, что происходит в защитной полосе речки Ирпень. Поля засеяны кукурузой. И это все теневой оборот. Это зерно потом выходит на рынок и через фиктивный экспорт уходит из страны. Причем с помощью разных схем, так называемых "скруток", фиктивных компаний-однодневок, продают все через офшорные компании без надлежащего уровня трансфертного ценообразования, а затем требуют возврата НДС, загоняя государство в миллиардные убытки", – объяснил Лещенко.

При этом констатировал, что рынок земли в Украине уже существует, хотя его официальное открытие планируется только на осень 2020 года.

"Никто не оспаривает тот факт, что у нас и сегодня существует рынок земли. Но он существует в теневом измерении. Зайдите на любой сайт недвижимости, в разделе "продам-куплю пай" выбрать область, населенный пункт, и дельцы предложат тысячу вариантов и схем. Еще недавно мы имели более 10 млн га государственной земли. А по результатам инвентаризации оказалось, что у нас уже менее 7 млн га госземли. То есть за время действия моратория более 3 млн га были выведены из государственной собственности", – добавил Лещенко.

Арсен Аваков: Сурков – шавка, пытающаяся гавкать на слона

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова закомплексованным стратегом после его высказываний по Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", – написал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью российским СМИ уволенный из Кремля бывший помощник Путина жестко высказался в адрес Украины. Сурков считает, что ее не существует, и выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом. Он также не исключил, что границы нашей страны снова могут быть изменены Россией.

Берни Сандерс: Путин – это бандит-автократ

Сенатор-демократ США Берни Сандерс назвал президента РФ Владимира Путина "бандитом-автократом" после сообщений, что Россия хочет помочь его избирательной кампании. Как сообщила газета The Washington Post, сенатора-демократа Берни Сандерса, который участвует в борьбе за президентство, предупредили, что Россия пытается помочь его избирательной кампании. Об этом известно и президенту США Дональду Трампу и законодателям.

Сандерс распространил заявление, в котором говорится: "В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина хорошим другом. Он бандит-автократ, который пытается уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, россияне пытаются подорвать американскую демократию. В отличие от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также любого другого государства вмешаться в наши выборы".

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