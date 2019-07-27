Что думает Савченко о проигрыше на выборах и когда в Украину вернется МВФ: главные заявления недели

Новый премьер Британии Борис Джонсон уверен, что Brexit приведет Королевство к экономическому процветанию

Похоже, что Надежда Савченко рада окончанию своей политической карьеры. Фото: AFP.

Война на Востоке Украины по-прежнему остается главной темой дискуссий: Роман Безсмертный назвал ее провалом модели европейской и мировой безопасности, а Курт Волкер – самой страшной бойней со времен Второй мировой и войны на Балканах. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Роман Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности

Украина должна выходить за рамки уже существующих форматов переговоров по урегулированию войны с Россией и выносить этот конфликт на уровень глобальной безопасности – чтобы этот вопрос обсуждался не только странами "нормандского формата", но и другими мировыми государствами. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактно группы Роман Безсмертный.

По его совам, в вопросе российско-украинского кризиса Администрация Трампа унаследовала позицию Администрации Обамы: в Европе есть все необходимые институты и европейцы должны решать эту проблему сами.

"Давайте поставим, как проблему для нас с вами, и для Европы, войну на Донбассе – войну России и Украины. Обозначим и следующую проблему – завершение целого комплекса соглашений, связанных с наступательными стратегическими вооружениями – ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ – Авт.), СНВ (Договор о сокращении ядерных вооружений между США и РФ – Авт.) и т. д. И, в-третьих, новый порядок. Есть ли в этих глобальных вопросах составляющая войны между Россией и Украиной? На самом деле, все это называется системой глобальной безопасности. Поскольку в данном случае мы имеем локальный провал общеевропейской и общемировой системы безопасности. Переговоры в Хельсинки по стратегическим перспективам и позиция США по привлечению Китая в СНВ свидетельствуют, что модель безопасности в мире, Европе и регионе не выдерживает никакой критики. И поэтому я очень надеюсь, что возле лидеров мира есть люди, которые понимают, что война между Россией и Украиной – это провал модели региональной, европейской и мировой безопасности, который должен решаться в ходе ведения переговорного процесса, который уже начался относительно стратегической перспективы продолжения всех этих соглашений, установления нового безопасного порядка в регионе, в Европе и мире", – рассказал Безсмертный.

Дипломат считает, что Украине нужно вести активный переговорный процесс в тех форматах, которые есть ("нормандский" и "минский"), а параллельно МИД должен начать активно работать с участниками всех стратегических, континентальных и региональных предложений режимов безопасности.

Читайте полный текст интервью с Романом Безсмертным: "Путину нужна Украина в постоянном огне".

Надежда Савченко: Народ освободил меня от всех моих обязанностей, теперь я больше никому ничего не должна

Фиаско одиозной Нади Савченко на состоявшихся 21 июля внеочередных парламентских выборах ее не только не расстроило, но и принесло облегчение. Об этом говорит ее неожиданная реакция на результаты выборов.

Так, на своей странице в Facebook экс-нардеп написала, что после ее разгромного поражения самовыдвиженцу Александру Ковалеву на одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области она чувствует "свободу".

"Я, наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз это ощущение невероятное!" – призналась Савченко.

При этом она пожелала всем "освобождения, собственного выбора и своей дороги", а также нести ответственность, когда придет час расплаты.

Савченко также опубликовала достаточно символическое фото, на котором она сжигает собственные агитационные материалы.

Напомним, что на досрочных выборах в Верховную Раду Надежда Савченко, которая выдвинула свою кандидатуру на одномандатном округе, сумела заручиться голосами лишь восьми избирателей.

Борис Джонсон: После Brexit экономика Соединенного Королевства станет самой большой и самой процветающей в Европе

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего первого выступления перед депутатами Палаты общин британского парламента сделал важное заявление. По его словам, выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября этого года будет приоритетом в работе нового правительства страны.

Борис Джонсон не изменяет своим убеждениям несгибаемого евроскептика. Фото: REUTERS/Hannah McKay

"Наша миссия – осуществить Brexit к 31 октября, чтобы вновь объединить и наполнить энергией нашу великую страну, сделав ее лучшим местом на свете. Когда я называю Соединенное Королевство лучшим местом на свете, некоторые могут обвинить меня в том, что я преувеличиваю, однако полезно было бы представить себе траекторию, на которую мы сейчас можем встать. Вполне реально, что к 2050 году экономика Соединенного Королевства станет самой большой и самой процветающей в Европе, находясь в центре новой сети торговых сделок, дорогу к заключению которых проложим мы", - сказал Джонсон, добавив, что новые технологии также должны сыграть значительную роль для расширения британского экономического влияния в мире.

Напомним, Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.

Курт Волкер: Конфликт на Донбассе – самый ужасный со времен Второй мировой войны

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 25 июля посетил Восток Украины. Такую информацию распространила пресс-служба миссии США при ОБСЕ.

Так, в видеокомментарии, распространенном пресс-службой, на вопрос о том, следует ли он в Украину после визита в Вену, Волкер отметил: "Именно так".

"Я попробую осуществить визит в зону конфликта на Востоке. То, что там случилось с людьми, это ужасная человеческая трагедия. Этому уделяется недостаточно внимания. Уже более 11 тысяч человек убиты, несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Это один из самых ужасных конфликтов в Европе со второй Мировойвойны и войны на Балканах в 1990-х, и он не получает достаточно внимания. Мы должны увидеть больше поддержки для украинских граждан, которые живут в той части страны", – отметил американский дипломат.

Напомним, что на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения. В то же время боевики уже не раз его нарушили.

Джерри Райс (МВФ): Миссия вернется в Киев, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики

Позиция Международного валютного фонда (МВФ) в отношении переговоров с Украиной о возобновлении финансирования остается прежней. Миссия МВФ вернется в Украину, но в Фонде озвучили условие: это формирование нового правительства и приоритетов его политики. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, почти дословно повторив заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам работы миссии в Украине в мае.

"Команда (миссия. – Ред.) готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", – сказал Райс.

При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже отмечали, что Украина возобновит переговоры с МВФ в сентябре 2019 года. При этом речь пойдет, скорее всего, и о завершении текущей программы stand-by и об условиях следующей программы поддержки.

Кроме того, глава Минфина Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова. В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется после парламентских выборов.

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