Что думает Порошенко о миротворцах, а глава УПЦ Онуфрий – о боксе: ТОП-5 цитат

В Крыму признали, что жителям полуострова хватает только на самое необходимое

Александр Усик и митрополит Онуфрий. Фото: Twitter.

Что думает Порошенко о миротворцах, а глава УПЦ Онуфрий – о боксе: ТОП-5 цитат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4fa/1f7/5c94fa1f789ae.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4fa/1f7/5c94fa1f789ae.png 2019-03-23T13:14:00+02:00 Политика В Крыму признали, что жителям полуострова хватает только на самое необходимое

Главными темами уходящей недели оставались выборы президента Украины, оккупация Крыма и монетизация субсидий. Читайте главные цитаты от ведущих ньюсмейкеров страны и мира – каждую неделю в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: После выборов возобновятся переговоры о введении миротворцев на Донбасс

Президент Петр Порошенко рассказал, когда возобновятся переговоры о введении миротворцев на Донбасс. Глава украинского государства уверен, что после его победы на президентских выборах возобновятся переговоры о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить восстановление переговоров о реализации минских договоренностей и восстановление переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса введения миссии миротворцев – в соответствии со стандартами ООН", – заявил Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Порошенко, в настоящее время большинство стран-членов ООН "готовы вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент пакета безопасности для имплементации Минска".

Гройсман: Ресурса в более чем 50 млрд гривен достаточно, чтобы каждый гражданин Украины получил монетизацию субсидий

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности Украины к полномасштабной монетизации субсидий.

"Мы полностью готовы к монетизации субсидий. Ресурса в более чем 50 млрд гривен нам сегодня достаточно, чтобы каждый гражданин Украины получил средства", – сказал Гройсман в эфире одного из телеканалов.

Напомним, монетизация субсидий в Украине проходит в три этапа. Изначально предполагалось, что они будут такими:

с 1 января 2019 – "живые деньги" на банковский счет поступают тем, кто впервые обращается за помощью;

с 1 мая 2019 – монетизация касается тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период;

с 1 октября 2019 – полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их "живыми деньгами".

Однако 6 февраля 2019 года Кабмин внес изменения в правила назначения и выплаты субсидий. Новый порядок предусматривает, что те, кто оформил субсидию на отопительный сезон в прошлом году, будут получать ее размер "живыми" деньгами сразу, не дожидаясь окончания отопительного сезона.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения субсидий. Теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Изменение коснется украинцев, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен.

Аксенов: Жителям Крыма хватает только на пропитание и одежду

После пяти лет российской оккупации Крыма ситуация на полуострове только ухудшилась. Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму. Он отметил и рост цен на лекарства, и что у людей нет денег ни на что, кроме как на еду, а российский бизнес отказывается заходить на полуостров.

По его словам, одной из проблем и оккупационных "властей" является дефицит профессиональных кадров и за пять лет оккупации не с кем был сформировать профессиональную команду.

"Ядро, костяк команды есть, но вопрос в сложных и тяжелых условиях работы. Достаточно сказать, что текучка кадров ежегодно в органах власти составляет от 600 до 800 человек", – сказал Аксенов.

В то же время оккупанты признают, что на полуострове растут цены, людям становиться все тяжелее, а российский бизнес, банки не заходят на полуостров из-за международных санкций.

"Главный вопрос — это рост цен на лекарственные препараты, продукты питания. Тех мер государственного регулирования, которые сегодня существуют, явно недостаточно. Надо учитывать крымскую ситуацию: из-за санкций к нам не заходит ни одна крупная российская торговая сеть, ни один крупный российский банк, что могло бы создать конкуренцию на рынке. Стоимость по всем направлениям — лекарственные препараты, продовольствие, строительные материалы — отличается от цен материковой части России. К сожалению, сегодня нет программ по бюджетникам, каких-то мер соцподдержки. Средние зарплаты ниже, чем в частном секторе. Это не дает возможности ни квартиру купить, денег хватает только на пропитание и одежду. А уровень нагрузки колоссальный. При этом работа зачастую требует нестандартных подходов и решений. Есть проблемы в сфере медицины, где не хватает порядка 600 так называемых узких специалистов. Такие же проблемы в других субъектах", – рассказал предатель Украины.

Усик: Когда я впервые встретился с митрополитом Онуфрием, то был удивлен его познаниями в боксе

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик раскрыл подробности своего общения с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием. Оказывается, Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес.

"Когда я с ним впервые встретился, то был удивлен его познаниями бокса. Он знает имена боксеров, причем не только украинских, разбирается в весовых категориях... Во время нашей последней встречи я сказал ему, что планирую подняться в супертяжелый вес. Он на меня посмотрел с улыбкой и спросил: "Может, не надо?". Я ему тогда сказал, что не пойду, что еще не принял решение. А сейчас я уже хочу пойти к нему за благословением, потому что следующий мой бой, скорее всего, будет в супертяжелой весовой категории", – заключил Усик.

НАТО: Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине

В связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией Северо-Атлантический Совет НАТО выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине.

"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не признаем. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", – говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе штаб-квартирой альянса.

В этой связи союзники вновь подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. "Крым это территория Украины", – подчеркнули в Северо-Атлантическом Совете.

Союзники также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, совершаемыми в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

"Реакция НАТО на незаконные действия России в Украине осуществляется вместе с общими международными усилиями, которые включают в себя санкции. Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкого, конструктивного изменения в действиях России, которая продемонстрирует соблюдение международного права, ее международных обязательств и ответственности", – подчеркнули в альянсе.

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