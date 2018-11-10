Убийство Гандзюк и самая страшная война на Донбассе: ТОП-5 цитат недели

Глава МВФ сравнила современной мир с Европой накануне Первой мировой, Госдеп ужаснулся войне на Донбассе, а бывший посол в США признал, что если бы не Украина, то Кремль бы уже претендовал на страны Балтии. Эти и другие ключевые цитаты уходящей недели – в дайджесте сайта "Сегодня".

Петр Порошенко: Гандзюк не умерла, ее убили

6 ноября президент Петр Порошенко заявил о том, что смерть активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате нападения (на 33-летнюю женщину вылили литр концентрированной серной кислоты) – это убийство. Об этом глава государства написал на своей страничке в Twitter.

"Вряд ли кто-то больше президента заинтересован, чтобы преступление было раскрыто, расследование проведено, чтобы убийцы, организаторы и заказчики были привлечены к ответственности. После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая мера наказания", – добавил президент во время встречи со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

Все об убийстве Гандзюк и ходе расследования этого жестокого преступления вы можете прочитать в специальном материале сайта "Сегодня".

Курт Волкер: Война на Донбассе – самая страшная война в Европе со времен балканского кризиса

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины посол Курт Волкер признал, что война на Донбассе – самый масштабный военный конфликт, который только вспыхивал на территории Европы со времен войны на Балканах в 1991-1995 годах. Об этом американский дипломат заявил во время телефонного брифинга 9 ноября.

"Ситуация, которая наносит вред населению на Востоке Украины, по-прежнему ужасная. Это война, которая идет в Европе. Он уже привела к огромному количеству смертей со времен войны на Балканах в 90-е годы, и привела к огромному количеству беженцев, которые появились как результат войны в Европе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. В этом конфликте в Украине погибло уже больше украинских военнослужащих, больше жертв, чем Америка понесла за все время войны в Афганистане. Говорю об этом, чтобы дать вам представление о масштабе боевых действий и о жертвах, которые несет Украина", – заявил Волкер.

Он напомнил печальную статистику, по которой с июля 2017 года по октябрь 2018 года в результате конфликта пострадали 450 гражданских лиц. Только в этом году, в начале октября 2018 года, 170 человек получили ранения и 42 человека – погибли. В результате конфликта были убиты более 10 000 человек, из которых 3 000 – гражданские лица. Еще более 3,4 млн людей срочно нуждаются в помощи и защите, предоставлении услуг по всему спектру, включая обеспечение едой, водой и кровом.

Напомним, что серия вооруженных межэтнических конфликтов на территории бывшей Югославии в 1991-1995 годах, которые привели к распаду СФРЮ, стали самой кровопролитной войной в Европе после Второй мировой. Только в Боснии и Герцеговине погибли порядка 200 тыс. человек, из них более 180 тыс. – мирные жители.

Денис Чернышов: Ни одна украинская тюрьма не соответствует мировым стандартам

Реформа пенитенциарной системы стартовала два года назад, но воз, как говорится, и ныне там. Как рассказал 6 ноября в интервью "Сегодня" замминистра юстиции Денис Чернышов, все пенитенциарные учреждения Украине не соответствуют международным стандартам. И хотя некоторые тюрьмы и СИЗО сейчас реконструируют и ремонтируют, большинство зданий находится в плохом и очень плохом состоянии.

"В разных учреждениях разные условия. Зависит от того, как давно они были построены, какие материалы использовались при строительстве и т.д. Но ни одно из них не соответствует международным стандартам. Есть положительные сдвиги с точки зрения того, что в тех учреждениях, которые посещали международные эксперты, они не услышали ни от одного заключенного жалоб на физическое давление или физическое воздействие, то есть пытки. Есть определенные положительные сдвиги с точки зрения питания, медицинского обслуживания. Да, мы не как-то мега стартовали и побежали далеко-далеко, но положительные сдвиги все же есть. Но с точки зрения зданий – здесь минус", – отметил Чернышов.

Подробнее о ситуации в пенитенциарной сфере в Украине и реформах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Электронные браслеты вместо тюрем и реформа мировоззрения: интервью с замминистра юстиции".

Джон Хербст: Украина – последний оплот обороны против российской агрессии в Европе

Украина защищает Европу от российской агрессии, и если ее остановить на Донбассе, то это умерит аппетиты Кремля по отношению к балтийским странам. Об этом 7 ноября заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время слушаний на заседании в Постоянном комитете парламента Канады на тему "Канада и кризис в Украине". По его словам, разрешение конфликта в Украине важно не только для самих украинцев, но и для Европы.

"То, что некоторые называют кризисом в Украине, на самом деле является кризисом, вызванным агрессией Кремля. Московская война в Украине не только имеет критическое значение для Киева, но также является очень важной для Запада, поскольку именно Украина защищает нас от агрессии Кремля. Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель. Если Москва проиграет на Донбассе, то ее приключенческий аппетит в Балтике и где-нибудь исчезнет. Таким образом, увеличение нашей помощи Украине является разумным способом защиты союзников по НАТО и послевоенной политики структуры, которая обеспечивала процветание и безопасность в течение последних 25 лет. Наибольшей угрозой Западу является ревизионистский Кремль, поэтому нам стоит предпринять необходимые шаги для защиты себя и своих интересов", – заявил Хербст.

Кристин Лагард: Сегодня ситуация в мире напоминает ситуацию перед Первой мировой

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард полагает, что у современности много общего с периодом перед Первой мировой войной. Такое мнение она высказала в статье, опубликованной на сайте МВФ.

"Мы можем увидеть поразительное сходство с периодом до "Великой войны" − головокружительные технологические достижения, углубление глобальной интеграции и растущее благосостояние, которое избавило огромное количество людей от нищеты, но, к сожалению, также оставило многих позади", − отмечает Лагард.

По ее словам, обе эпохи роднит рост неравенства и неравномерное распределение выгоды от технологического прогресса и глобализации. Из-за этого перед Первой мировой войной страны стали отказываться от сотрудничества на международной арене и продвигать свои отдельные интересы.

"Результатом стала катастрофа – абсолютное доминирование современных технологий, готовых к кровопролитиям и разрушениям", − подчеркнула глава МВФ.

По мнению Лагард, чтобы избежать повторения истории столетней давности, международному сообществу необходимо укрепить сотрудничество между государствами в различных сферах взаимодействия – "от финансовой интеграции и финансово-технологического сектора до издержек коррупции и изменения климата".