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Что известно о министре культуры, молодежи и спорта Украины Владимире Бородянском

6 сентября, 16:01

Культурой теперь заведует экс-руководитель одного из крупнейших ТВ-каналов

Фото: facebook.com/borodyanskiy

Фото: facebook.com/borodyanskiy

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром культуры, молодежи и спорта Украины стал Владимир Бородянский.

Родился 15 января 1974 в городе Новый Роздол Львовской области. В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

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Медийную карьеру начал в 1998 году, когда стал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине", а в 2004 году возглавил правление телеканала СТБ. С руководством Бородянского связывают быстрый рост популярности канала: за 14 лет долю канала около 4% удалось поднять до почти 9%. С 2012 года по декабрь 2018-го совмещал руководство телеканалом с должностью директора медиагруппы StarLightMedia. Уволился с обоих должностей в 2018 году.

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Фото: ordvor.com

29 июля 2019 Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным вопросам.

Информации о личной жизни, хобби и семейном положении нового министра в свободном доступе отсутствует, но в декларации о доходах упоминается гражданская жена Бородянского Илона Шнайдер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на днях новый Кабмин собрался на первое рабочее заседание.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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Источник: Сегодня

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