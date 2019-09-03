Старый министр в новом Кабмине: что известно об Арсене Авакове

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Как стало известно, должность министра внутренних дел Украины осталась за Арсеном Аваковым.

"Это человек, который сделал большой вклад, чтобы Украина осталась в тех границах, в которых находится сейчас", – сказал Алексей Гончарук, представляя парламенту Арсена Авакова

Родился 2 января 1964 года в Баку в семье военного летчика Бориса Авакяна. Через два года отца переводят в Харьков, и семья переезжает в УССР.

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В 1988 Аваков окончил Харьковский политехнический университет по специальности Автоматизированные системы управления (получил квалификацию инженера-системотехника). В 1990 году основал одно из первых в Украине акционерных обществ, в котором занял пост президента. Через два года создал и возглавил коммерческий банк.

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В 2002 году был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета, а после Оранжевой революции стал главой Харьковской ОГА. Потерял эту должность стараниями президента Виктора Ющенко перед вторым туром президентских выборов 2010 года. В том же году проиграл мэрскую кампанию Геннадию Кернесу.

После того, как в 2014 году Аваков стал руководителем успешной операции по недопущению в Харькове сценария по созданию "народной республики", 27 февраля 2014 года он был назначен министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка, сменив на посту главы МВД Виталия Захарченко. Авакова считают основным идеологом и реализатором преобразования Внутренних войск в боеспособную Национальную гвардию.

Заслуженный экономист Украины. Автор 12 научных публикаций и одной монографии. За активное использование социальной сети Facebook получил прозвище "министр Facebook'а".

Женат, жена Инна Авакова и сын Александр числятся среди ближайших партнеров по бизнесу. Занимается благотворительностью. Миллионер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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