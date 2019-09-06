Что известно о новом министре социальной политики Украины Юлии Соколовской

Фото: facebook.com/yuliya.sokolovskaya.568

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром социальной политики стала советник министра финансов Украины Оксаны Маркаровой Юлия Соколовская.

Родилась 12 апреля 1985 года в городе Хмельник Винницкой области. Выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После окончания университета работала в девелоперской компании, в 2009 году заняла должность начальника отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА.

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После Революции Достоинства была назначена директором департамента документооборота Минэкономики. В 2016 году перешла на работу в Минфин, где возглавила департамент расходов бюджета социальной сферы, занимался вопросами финансирования сферы здравоохранения, спорта и молодежи. С 2017 года работала в проектах USAID, где занималась внедрением реформы здравоохранения, отвечала за анализ сети больниц и внедрение электронной системы здравоохранения.

По приглашению Тимофея Милованова читала лекции новоизбранным депутатам "Слуги народа" во время учебного курса в Трускавце.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на днях новый Кабмин собрался на первое рабочее заседание.

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