Внештатный советник Порошенко: что известно о новом министре финансов Игоре Уманском

С небольшими перерывами новый глава Минфина проработал в ведомстве последние 10 лет

4 марта стало известно, что новым министром финансов Украины вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, который уже выполнял обязанности и.о. главы Минфина в 2009-2010 гг., а также первого заместителя министра финансов (с 2008 по 2010 гг. и в 2014-2015 гг.).

Игорь Иванович Уманский родился 9 января 1975-го в городе Припять под Киевом. Окончил Киевский национальный экономический университет (1997) по специальности "Экономика предприятия" по программе "Менеджмент проектов и консалтинг", магистр делового администрирования. Кандидат экономических наук (2012).

До прихода на работу в правительство трудился сперва в Национальном агентстве Украины по вопросам развития и евроинтеграции, затем экспертом службы вице-премьера Украины по вопросам экономики и заместителем руководителя группы советников тогдашнего главы Минфина. С 2004 по 2006 гг. занимал должности в Национальном банке Украины и ОАО "Укртранснефть".

Фото: facebook.com

Во время второй каденции заместителем министра финансов Уманский в интервью "Сегодня" определял приоритеты ведомства следующим образом:

"На сегодняшний день наши приоритеты известны – это изменения в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и в систему единого социального взноса. Плюс мы также будем вносить антикризисный закон, который будет касаться финансового сектора, где на сегодняшний день у государства в лице правительства нет инструментов ни влиять, ни помогать НБУ с ситуацией в банковском секторе. Кроме того, стратегическая задача Минфина – перейти на новую систему межбюджетных отношений и налоговых отношений", – рассказывал госчиновник в декабре 2014-го.

Комментируя отставку Уманского в декабре 2015-го, министр финансов Украины Наталья Яресько высоко оценила его профессиональные качества.

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"Я благодарю его за добросовестный и самоотверженный труд, а также за поддержку и выдержку в кризисных ситуациях", – отметила Яресько.

В октябре 2016-го президент Украины Петр Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником.

Среди опрошенных "Сегодня" экспертов политолог Виталий Бала также высоко отметил профессиональные качества нового министра. Он назвал Уманского "достаточно неплохим профессионалом, имеющим заслуги в прошлом".

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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