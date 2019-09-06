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Что известно о новом министре юстиции Украины Денисе Малюське

6 сентября, 14:55

Новый глава минюста консультировал Всемирный банк по поводу помощи Украине

Фото: Facebook Дениса Малюська

Фото: Facebook Дениса Малюська

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром юстиции Украины стал Денис Малюська.

Родился 19 ноября 1981 года в городе Дунаевцы Хмельницкой области в семье адвоката Леонтия Малюська. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко и в Университете Лондона: в обоих учебных заведениях получил юридическое образование. В 2000 – 2010 годах работал юристом в юридических фирмах и адвокатских объединениях, специализируясь в вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. 

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С 2010 года – консультант Группы Всемирного банка. На этой должности оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.

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Во власть попал благодаря теперешнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, который с 2015 года возглавлял центр BRDO. После того, как Гончарук 22 мая 2019 года был назначен заместителем главы Офиса президента по экономическим вопросам (по рекомендации руководителя Андрея Богдана), Малюська стал советником. В ОП будущий министр отвечал за земельные вопросы, в том числе активно комментировал открытие рынка земли, обещанное к 2020 году.

Жена – Рабчинская Людмила. Семья воспитывает четверых детей: дочерей Елизавету, Ульяну, Соломию и сына Нестора.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на днях новый Кабмин собрался на первое рабочее заседание.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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биография Кабинет министров министерство юстиции справка Сегодня Денис Малюська

Источник: Сегодня

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