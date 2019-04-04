Что может президент: все о правах и обязанностях главы государства

Чем полномочия Верховной Рады и Кабинета министров отличаются от полномочий первого лица страны

Фото: AFP.

Что может президент: все о правах и обязанностях главы государства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/609/a77/5ca609a774257.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/609/a77/5ca609a774257.jpg 2019-04-04T17:26:00+03:00 Политика Чем полномочия Верховной Рады и Кабинета министров отличаются от полномочий первого лица страны

Пока страна в преддверии второго тура президентских выборов готовится к дебатам действующего главы государства Петра Порошенко и одного из лидеров первого тура Владимира Зеленского, сайт "Сегодня" решил напомнить о правах и обязанностях первого лица страны – президента Украины.

Обязанности главы государства в широком понимании содержатся в ст. 102 Конституции Украины. Президент следит за тем, чтобы власть функционировала согласно Конституции и интересам общества, путем влияния на кадровые назначения в каждой из ветвей.

Какие функции есть у президента Украины? Он является главой государства Украина и выступает от его имени. Несмотря на статус парламентско-президентской республики, все еще является лицом номер один в нашей стране. Президент является верховным главнокомандующим Вооруженными силами, гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности государства, соблюдения Конституции Украины (основного Закона страны), прав и свобод человека и гражданина.

Имеет официальные символы: штандарт президента Украины, знак президента Украины, гербовая печать президента Украины и булава президента Украины.

Президент не относится к законодательной, исполнительной, судебной власти, но влияет на них. Вносит по предложению коалиции депутатских фракций представление о назначении Верховной Радой премьер-министра, формирует СНБО, вносит в ВР кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора, главы НБУ, СБУ, НАБУ. Также по представлению Кабмина назначает на должность и освобождает председателей местных госадминистраций, треть состава Конституционного Суда.

Президент имеет право издавать указы и распоряжения касательно роспуска Рады и назначения внеочередных выборов, имеет право наложения вето на законы, может приостанавливать действие актов Кабмина из-за несоответствия их Конституции с обращением в Конституционный Суд. Еще президент принимает решение о принятии в гражданство Украины и его прекращении, осуществляет помилование заключенных и ведает награждением государственными наградами.

Президент неприкосновенен на весь срок своих полномочий — его не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Занимать президентскую должность можно не более двух сроков подряд.

По сути, президент является главой армии. Он назначает на должности и освобождает высшее командование Вооруженных сил Украины. И хотя генпрокурор и глава СБУ и считаются формально независимыми, но они могут быть назначены или смещены с должности только по представлению президента.

Важно знать, что глава государства вносит в ВР представление об объявлении состояния войны, принимает решение о всеобщей/частичной мобилизации и введении военного положения во всем государстве либо в отдельных областях.

Еще глава государства является представителем Украины на внешней арене. Он вносит в Раду кандидатуры министра иностранных дел, назначает и отзывает глав диппредставительств Украины в других государствах и при международных организациях. Еще президент ведет переговоры и заключает международные договоры.

Чего не может президент, но могут Рада и Кабмин

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада является единственным органом законодательной власти в государстве. Ее основными задачами являются принятие законов, а также формирование и контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Кабинета министров Украины.

Поскольку Украина парламентско-президентская республика, то у Рады полномочия шире, чем у президента. Например, парламент может преодолеть вето президента и полностью не учитывать его мнение при подготовке законов или внесении изменений в них. Также именно ВР формирует Кабмин — исполнительную власть в стране. Кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, глав НБУ, СБУ и ГПУ хоть и вносятся президентом, но должны быть утверждены парламентом. То есть без согласия депутатов президент не может сам назначать людей на эти должности. Аналогичный процесс и с увольнением топ-чиновников. Президент может инициировать их отстранение, но все равно это должна поддержать Рада.

Полномочия Верховной Рады были значительно расширены после конституционной реформы 2004 года. Соответствующие поправки к основному закону страны были отменены Конституционным судом Украины в 2010 году, но признаны Верховной радой вновь действующими в феврале 2014 года. В 2016 году в Конституцию были внесены изменения, касающиеся судебной системы.

Давайте вспомним, в чем суть конституционной реформы 2004 года, которая преобразовала Украину в парламентско-президентское государство, значительно ограничив полномочия президента, но зато расширив полномочия Верховной Рады и Кабинета министров.

Президент Украины потерял такие права:

назначать и увольнять членов правительства, глав местных государственных администраций;

увольнять Генерального прокурора с должности по своему усмотрению;

назначать на должности и увольнять с согласия Верховной Рады председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины;

назначать на должность и увольнять председателя Службы безопасности Украины.

Таким образом, в результате конституционной реформы Верховная Рада стала назначать по представлению президента Украины премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел. За президентом при этом осталось право вносить на утверждение парламента кандидатуры на должности министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора и главу Службы безопасности Украины.

Также срок полномочий Верховной Рады был продлен до 5 лет – по Конституции 1996 года он составлял 4 года.

Согласно ст. 116 Конституции Украины, Кабинет Министров является высшим органом в системе органов исполнительной власти, но подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины в границах, предусмотренных ст. ст. 85, 87 Конституции Украины. Так, каждый новый Кабмин подает в Раду на рассмотрение и утверждение Программу деятельности на срок своих полномочий.

Именно Кабинет министров Украины, а не Рада или президент, обеспечивает проведение финансовой, ценовой, инвестиционной и налоговой политики, а также политики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, образования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и природопользования. Общественный порядок и борьба с преступностью также находятся в ведении Кабмина. Также Кабинет министров разрабатывает проект закона о Государственном бюджете Украины и обеспечивает его выполнение. Правда, для начала Верховная Рада должна принять и утвердить проект бюджета.

Напомним, что второй тур выборов, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, запланирован на 21 апреля.

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