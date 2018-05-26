Что нужно знать о "подвигах" Саакашвили в Грузии: спецрепортаж "По следам бродячего реформатора"

Сегодня, 14:55

Экс-президента страны обвиняют в применении силы против мирных граждан


12 лет за решеткой на родине или все-таки на свободе в Европе? Насколько "по-домашнему" могут встретить Михеила Саакашвили в Грузии? И что припомнят? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам бродячего реформатора".

"Против мирных манифестантов были использованы силы с одобрения президента Михеила Саакашвили", – так прокурор Кока Кацатидзе прокомментировал массовые протесты в Грузии в ноябре 2007 года.

По словам социолога Ваки Горгиладзе, тогда в Грузии начались тотальные политические репрессии.

После выдворения из Украины Саакашвили в мае 2018 года, находясь в Нидерландах, записал видеообращение, в котором заявил о желании вернуться на родину. Впрочем, по мнению политолога, руководителя Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ники Читатдзе, Саакашвили уже не вернется в Грузию.

"Для Грузии это позавчерашний день, даже не вчерашний. Я думаю, что слава Богу и для Украины тоже", – говорит режиссер, бывший министр в правительстве Саакашвили (2004-2006) Георги Хаиндрава.

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля 2018 года в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.
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"Сегодня"

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