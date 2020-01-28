Пора решить исторические споры: что нужно знать о поездке Зеленского в Польшу

Украинский президент напомнил о том, что Аушвиц освобождали в том числе украинцы

/ Фото: president.gov.ua

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26 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в г. Освенциме, сообщил сайт главы украинского государства. Также глава украинского государства провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой – сторонам удалось решить исторические споры в вопросе захоронений. Читайте все подробности рабочей поездки в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент Зеленский призвал не допустить повторения Холокоста

"Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г.Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства от 26 января.

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении на вечере по случаю 75-й годовщины Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал президент.

Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень трудно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", – заявил президент Украины.

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили темноту", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что эти воспоминания полны боли, грусти, страха. Одновременно – борьбы, выдержки, надежды и необъятной человеческой мудрости. У них просматривается призыв искоренить ненависть как наибольший разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это – задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", – подчеркнул президент.

Также глава государства подчеркнул, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", – сказал он.

Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

"Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", - отметил президент.

Договорился с президентом Польши выстраивать стратегическое сотрудничество

На следующий день после того, как Зеленский почтил память жертв Холокоста, он встретился с лидером Польской Республики Анджеем Дудой, с которым обсудил сотрудничество между странами и пути решения исторических споров. По словам украинского президента, он договорился с Дудой выстраивать стратегическое партнерство между нашими странами.

"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня с открытым сердцем наши страны движутся вперед. Как известно, Украина разблокировала мораторий на поисковые работы (польских захоронений) – польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы и взятие ее под защиту", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что теперь в отношениях с Польшей делается акцент на том, что объединяет наши страны. Он привел в пример годовщину Варшавской битвы и отметил, что планируется провести ряд совместных мероприятий по этому поводу, и он надеется, что Дуда посетит Украину.

"Мы также согласовали экономическое сотрудничество – Польша наш четвертый самый большой партнер. Я уверен, что польские инвесторы должным образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине. Со стороны Польши и ее президента услышали поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил на пресс-конференции, что именно украинцы освобождали нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау.

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко – командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица. Всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые зашли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого Украинского фронта освободили лагерь", – сказал президент Украины.

Также он заявил о том, что избежать трагических ошибок, которые привели мир ко Второй мировой войне с миллионами жертв, можно, лишь объединив усилия всех демократических государств.

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий", – сказал он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз президенты Украины и Польши общались в декабре – тогда Зеленский и Дуда обсудили результаты встречи "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже.

А вот виделись они в конце августа, когда президент Украины приезжал в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, где собралось много иностранных лидеров. Там же изначально планировалась и первая встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, но в последний момент все сорвалось. Читайте подробнее об итогах визита Зеленского в Варшаву.

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