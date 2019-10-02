Закон об особом статусе Донбасса: что нужно знать

1 октября стало известно, что украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Но окончательный вариант "формулы Штайнмайера" будет имплементирован в новый Закон об особом статусе Донбасса, работа над которым начнется после встречи "нормандской четверки". Как считает глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества ("Слуга народа") Богдан Яременко, в Законе об особом статусе не должно быть некоторых положений, которые есть в уже существующем Законе.

"Начинать работу над этим законопроектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы что-либо наработать, даже если наши солдаты будут гибнуть. Нет. Сначала должны быть достигнуты условия по безопасности, дальше должен состояться саммит в "нормандском формате", где должны быть достигнуты какие-то договоренности. Затем мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения международного и украинского права. Тот закон (об особенностях местного самоуправления – ред.), который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее – все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", – сказал он.

Действительно, Закон содержит ряд положений, которые можно назвать спорными. Каких именно – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Амнистия боевикам

Закон Украины № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как закон об особом статусе Донбасса, был принят 16 сентября 2014 года. Закон был создан в рамках Минских договоренностей и заключается в введении особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались Украиной на момент принятия закона.

В октябре 2017 года срок действия закона был продлен на год, а в октябре 2018 – до 31 декабря 2019 года.Из-за невыполнения условий особый порядок местного самоуправления на сентябрь 2019 так и не был введен.

Сам текст Закона можно найти на сайте Верховной рады. Первое, что бросается в глаза при чтении Закона – Статья 3, которая гласит буквально следующее:

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"Государство в соответствии с законом гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей.

Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, имевших место в Донецкой, Луганской областях".

Если под "событиями" нужно понимать захват административных зданий весной 2014 года, что привело к созданию так называемых "ЛНР-ДНР", и участие в незаконных вооруженных формированиях в зоне проведения АТО, то получается, что Закон предполагает амнистию для сепаратистов и боевиков.

В то же время в МИД Украины выступили против полной амнистии для боевиков. Выступая на на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) 15 сентября этого года, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил, что в Законе об амнистии 2015 года не содержится норма о безоговорочной амнистии.

"Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Также полных амнистий не предусматривает никакая работа нынешней дипломатии", — сказал Пристайко.

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Русский язык

Кроме того, следующая Статья Закона оговаривает предоставление особого права русского языка на Донбассе. Так, закон гарантирует "свободное пользование русского и любого другого языка в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие".

Напомним, что согласно принятому недавно Верховной Радой "Языковому закону", в деятельности органов государственной власти органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности применяется украинский язык, а не русский.

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Кроме того, как гласит Статья 5 "Закона об особом статусе", "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов". Это означает, что местная власть будет активно участвовать в назначении руководителей органов прокуратуры и судей.

Собственная "народная милиция"

Кроме того, неподконтрольные Украине территории получают право на создание собственной полиции из числа местных жителей, которая будет подчиняться исключительно местным властям.

Как говорится в Статье 9 Закона, "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых и сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов. Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским головой. Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Согласно Закону, государство обязалось оказывать поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Для этого вводится отличный от общего экономический режим хозяйственной и инвестиционной деятельности. Он направлен на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, а также привлечения инвестиций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также в законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы на поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Даже при сокращении расходов бюджета финансирование на эти цели урезаться не может.

Кроме прочего, документ предусматривает "усиление и углубление добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, которые состоят территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом".

Наконец, в Статье 10, где собраны заключительные положения Закона, отмечается, что Закон вступит в силу после проведения выборов на неподконтрольных территориях. А чтобы провести выборы, для начала нужно вывести все незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины. (Пункт 4 Статьи 10.)

Напомним, что Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи национальных интересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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