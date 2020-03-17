Что происходит под Верховной Радой: видео

Пока нардепы решают, как Украине жить в условиях карантина, парламент пикетируют

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание , на котором нардепы будут решать, как стране жить во время карантина, продлящегося до 3 апреля. Об этом из-под здания парламента сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Среди рассматриваемых вопросов – как будет жить бизнес, как будут жить пенсионеры, будем ли мы получать зарплаты и пенсии. Под Радой, как обычно, когда идут пленарные заседания, проходит митинг.

На площади Конституции стоят люди с плакатами "Верховную Раду – на карантин!", некоторые требуют от властей отчета по "минским протоколам", в которых идет речь о т.наз. "консультативном совете" с представителями неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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По словам корреспондента, нардепов в масках и перчатках, которые бы помогали избежать угрозы заражения коронавирусом, было очень мало.

Напомним, что руководство парламента и лидеры фракций накануне договорились, что внеочередное заседание пройдет с 8 до 10 часов утра. Сегодня депутаты рассмотрят следующие вопросы:

законопроект о мерах по противодействию коронавирусу в Украине;

об изменениях в календарном плане работы Верховной Рады Украины ;

; проект постановления об отсрочке парламентских слушаний;

проект закона № 2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения;

законопроект №2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за государственный счет;

проект закона об экономических мероприятиях, связанных с коронавирусом.

Как сообщали новости "Сегодня", в понедельник, во время Согласительного совета, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что будет предлагать парламенту рассмотреть вопрос остановки общественного транспорта и пустить его только в определенные часы. Также хотят закрыть кафе и другие общественные заведения.

Видео Виктора Полуэктова

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