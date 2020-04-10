Что рассмотрит Рада на внеочередном заседании: обнародована повестка

Депутаты соберутся в сессионном зале в понедельник на 14:00

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля, где рассмотрит ряд законопроектов – и антикоронавирусных, и экономических. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков на требование президента Украины.

Народные депутаты соберутся в понедельник на 14:00. В повестке дня внеочередного заседания следующие вопросы:

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законопроект № 2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение): геокадастр – для того, чтобы унормировать и запустить процесс подготовки к будущему открытию рынка земли;

внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год (№3279);

(№3279); законопроект №3320 о внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни;

законопроекты №2339, 2339-1 относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира (за поджог лесов и сухостоя);

законопроект №3132 относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;

законопроект №3276 о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина;

законопроект №1049 относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями президента Украины.

Также депутаты попытаются разблокировать закон о рынке земли, за отмену принятия которого зарегистрированы 13 проектов постановлений.

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Отметим, что в повестке дня внеочередного заседания так и не оказалось банковского законопроекта №3260, к которому подали больше 16 тысяч поправок.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады:

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