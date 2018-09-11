Что стоит за химической катастрофой в Крыму: Тымчук рассказал о спецоперации ФСБ РФ

После химической катастрофы в оккупированном Крыму Россия пытается надавить на Киев с помощью жителей Херсонской области для возобновления подачи воды на полуостров. Российские спецслужбы серьезно взялись "утюжить" информпространство по дискредитации Украины. Такое мнение высказал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что по данным группы ИС, в настоящее время ФСБ РФ осуществляет масштабную информационную спецоперацию против Украины в контексте событий в Армянске.

"В частности, целью спецоперации является распространение через росСМИ и соцсети информации о проблематике перекрытия украинской властью Северо-Крымского канала, как главной причины техногенной катастрофы на ЗАО "Ukrainian Chemical Products" ("Крымский титан". – Ред.). При этом отмечается, что альтернатива для заполнения водой кислотонакопителя завода, кроме варианта ее подачи через канал с материковой территории Украины, отсутствует", – пояснил Тымчук.

По его словам, Россия пытается навязать мнение, что река Днепр не является украинской собственностью, поскольку берет начало на территории Российской Федерации, в связи с чем выдвигается требование в сжатые сроки принять меры по открытию Северо-Крымского канала.

"В противном случае "возмущенное местное население" вместе с жителями близлежащих районов Херсонской области якобы может самостоятельно разблокировать дамбу на канале. Месседжи, реализуемые в ходе спецоперации: регион в критическом состоянии, население Крымского полуострова задыхается, уничтожается сельское хозяйство, полуостров настигла экологическая катастрофа\ и т.д., а главным виновником является Украина, которая проводит политику "геноцида крымчан", перекрыв подачу воды в оккупированный Крым", – указал на план Кремля нардеп.

Тымчук подчеркнул, что пока Россия пытается забивать голову украинцам очередными фейками, сама замалчивает существование экологической катастрофы, а также продолжала работу химического производства в условиях нехватки воды.

Не исключена и организация "спецами" ФСБ т.н. "митингов" в Херсонской области с требованием возобновить подачу воды в Крым для ликвидации катастрофы.

"Данными действиями Москва пытается "перебить" в информпространстве любые напоминания о нормах международного права, в соответствии с которыми страна-оккупант несет полную ответственность за обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий", – добавил он.

Как заявлял на днях постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, что воды оккупантам не видать. Он четко дал понять, что Украина не будет возобновлять подачу воды в оккупированный Крым для решения проблемы оккупантов с химической катастрофой в Армянске, пока Россия не прекратит оккупацию. Он также отмечал, что у РФ были и есть все возможности заполнить водой из других источников кислотоотстойники на "Крымском титане".

В апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.