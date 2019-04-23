Пять лет президентства Порошенко: что удалось сделать

Не только "мова, армія, віра", но еще безвиз, Ассоциация с ЕС, энергонезависимость и санкции против России

Фото: Reuters.

В воскресенье 21 апреля, после объявления экзит-полов, президент Украины Петр Порошенко произнес эмоциональную речь, в которой поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с высоким результатом во втором туре выборов президента. А кроме того, поблагодарил свою команду – и пообещал, что останется на страже достижений последних пяти лет. В числе этих достижений Порошенко назвал мощную международную коалицию, введение санкций против РФ, энергоэффективность, реформу сельской медицины и т.д.

Читайте о главных достижениях Порошенко на президентском посту в специальном материале сайта "Сегодня".

Безвизовый режим с ЕС

10 июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко запустил символический "таймер безвиза", который отсчитал последние 12 часов до вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.

"Это будет окончательное "прощай" Российской империи и слова "Вack in the USSR" мы будем слышать, только слушая Beatles, и никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы – гордая и свободная нация, возвращаемся в семью европейских народов", – сказал Порошенко.

А в ночь на воскресенье, 11 июня 2017 года, официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

Так, с этого дня все граждане Украины при наличии биометрического паспорта получили возможность посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней. Речь идет о всех странах-членах Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также о четырех государствах-ассоциированных участниках Шенгенского соглашения: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Первыми запустили безвиз для Украины Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Уже с полночи по киевскому времени украинцы смогли въезжать в эти государства без виз. Последней страной на европейском континенте, которая запустила безвиз с Украиной, стала Португалия – в два часа ночи.

Сайт "Сегодня" советовал первым путешественникам в Европу, во избежание недоразумений на границе, обращать внимание на разницу во времени с некоторыми странами ЕС.

Это был долгий путь: для получения "безвиза" Украина выполнила 144 критерия плана действий визовой либерализации, в том числе в сфере безопасности документов (включая внедрение биометрических паспортов, отвечающих самым высоким международным стандартам), в сфере контроля за границей, в сфере борьбы с коррупцией (созданы ключевые органы: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по противодействию коррупции, Национальное агентство по возвращению активов, полученных незаконным путем), а также по борьбе с организованной преступностью и отмыванием средств, в сфере общественного порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав человека.

Спустя месяц безвизового режима стали известны цифры, сколько украинцев съездили в ЕС и кому отказали. Как написал в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, по данный на 11 июля 2017 года почти 100 тысяч украинцев воспользовались преимуществом поездок без оформления виз.

"Уже 95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС и всего 50 отказов", – написал Слободян.

Он подчеркнул, что большинство отказов связаны с неподтверждением цели поездки. Поэтому Слободян посоветовал тщательней готовиться к путешествию.

Ассоциация с Евросоюзом

Не будет преувеличением сказать, что именно ассоциация с ЕС запустила в Украине процессы обновления общества и политической элиты. Переговоры о заключении Соглашения об ассоциации велись между Украиной и Европейским союзом еще с 2007 года. Текст нового документа был окончательно согласован еще в ноябре 2011 года, но его подписание несколько раз откладывалось из-за того, что Евросоюз раз за разом выдвигал украинскому руководству ряд предварительных условий.

Точкой отсчета "жизни по-новому" можно считать ноябрь 2013 года, когда за несколько дней до Вильнюсского саммита "Восточного партнерства", где планировалось провести подписание Соглашения об ассоциации, президент Виктор Янукович резко свернул этот процесс. В столице Украины вспыхнули массовые протесты, и дальнейшее, как говорится – уже история.

Сам Янукович в суде объяснил, почему остановил процесс подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, следующим образом. "Я понимал, что несу ответственность перед народом, и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в части всеобъемлющей зоны свободной торговли напрямую влияло на наши национальные интересы", – заявил беглый президент.

Как бы то ни было, но процесс уже было не остановить: экономическую часть соглашения Украина подписала 27 июня 2014 года. Однако долгое время документ оставался не ратифицированным – в частности, из-за позиции Нидерландов. Так, в апреле 2016 года там состоялся консультативный референдум, на котором больше 60% голосовавших выступили против утверждения Соглашения. Только к концу 2016 года был разработан компромиссный документ, в котором содержались дополнительные условия для ратификации документа Нидерландами.

Соглашение не должно было предусматривать автоматического членства Украины в ЕС, предоставления нам гарантий безопасности, права на участие в оборонных союзах и права на трудоустройство украинцев в Европе. В итоге 11 июля 2017 года ЕС окончательно ратифицировал Соглашение, которое вступило в силу с 1 сентября того же года. При желании, можно ознакомиться с полным текстом документа.

27 июня 2018 года, к четырехлетней годовщине Соглашения об ассоциации с ЕС, Порошенко озвучил достижения Украины за этот период. По словам президента, данное соглашение – это путь к прочной демократии, экономическому процветанию и возвращению в европейскую семью.

"Наша задача – довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз. Уже на сегодня доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Это новый рынок, новые условия, новые требования, но и новые широчайшие возможности для нашего развития, нашего бизнеса", – пояснил Порошенко.

Рекордный объем золотовалютных резервов

Экономика – не прямая сфера компетенции президента, однако она также требует дипломатических усилий и серьезной работы с зарубежными партнерами, странами-союзниками и международными финансовыми организациями. По состоянию на 1 февраля 2019 года объем валютных резервов Украины (ЗВР) замер на рекордном уровне, составив 20,82 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ). Таким образом, по предварительным подсчетам регулятора, резервы остались на уровне начала 2019 года, то есть на максимуме за последние пять лет.

"По состоянию на 1 февраля 2019 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

И эта динамика продолжает сохраняться: в марте ЗВР выросли на 2,1% и по состоянию на 1 апреля составили 20,63 млрд долларов. Такие предварительные данные 4 апреля опубликовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор также перечислил факторы, которые обеспечили пополнение резервов:

получение средств от займа под гарантии Всемирного банка на сумму 512 млн евро;

поступления от размещения правительством облигаций в иностранной валюте, в том числе еврооблигаций (357,1 млн долларов) и облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте (159,8 млн долларов и 5,4 млн евро);

благоприятная ситуация на валютном рынке – чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке обеспечила пополнение резервов на 612,2 млн долларов;

увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 8,6 млн долларов (в эквиваленте).

В НБУ добавили, что в марте из резервов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте направлено 866,5 млн долларов (в эквиваленте).

Автокефалия Украинской православной церкви

В апреле 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Константинопольской православной церкви Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. В Константинополе пошли навстречу, но выставили встречное условие: сперва должно произойти объединение действующих в Украине православных церквей.

На тот момент православные украинцы являлись прихожанами трех основных православных церквей, среди которых только одна церковь признавалась православным миром за границами Украины – это Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Вместе со Вселенским патриархом. Фото: AFP

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), созданная в 1992 году силами Филарета – бывшего митрополита Российской православной церкви (РПЦ), не считалась канонической. Это означает, что она не признана Вселенским патриархом в центре всемирного православия, Константинополе.

Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ), созданная после революции 1917 года, запрещенная в 1944 году и возрожденная в первые годы Независимости, также не находилась в каноническом общении с зарубежными православными церквями.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, на котором было принято историческое решение об объединении всех церквей в Украине в Единую автокефальную поместную церковь. Главой объединенной церкви (церкви, в которую вошли УПЦ КП, УАПЦ и часть приходов УПЦ МП) был избран Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский от Киевского патриархата, который являлся фактически "десницей" Филарета – патриаршим наместником.

А уже 5 и 6 января 2019 года в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре произошло историческое событие – предоставление Украинской православной церкви томоса об автокефалии. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея свиток с томосом и патриарший посох.

"Открывается новая эра в истории мирового православия. Молимся за мир и единение. Ведь в единстве сила нашего народа. Единство – это то, что обеспечит нам победу!" – написал на своей страничке в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Вселенский патриарх Варфоломей поставил свою подпись под важнейшим церковным документом в присутствии главы украинского государства Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и украинского духовенства 5 января 2019 года.

Сама торжественная церемония вручения томоса для Православной церкви Украины началась утром следующего дня, 6 января, на Фанаре в храме Святого Георгия. Процедура передачи началась торжественным совместным богослужением – причем во время литургии вместе с божественными песнопениями и гимнами на греческом языке звучали церковные песнопения на украинском языке.

А 3 февраля, в день своего 40-летия, митрополит Епифаний стал предстоятелем Православной церкви Украины. Церемония вхождения на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялась в Соборе Святой Софии в Киеве.

Энергетическая независимость

За 5 лет страна сделала решительный шаг к энергетической независимости. Украина, из года в год снижая потребление природного газа, на данный момент использует в разы меньше голубого топлива, чем была обязана покупать у России по контракту с "Газпромом".

"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд кубометров. А сколько газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м ... И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности, к обеспечению энергонезависимости государства", – заявил Порошенко 14 февраля, напомнив, что "Нафтогаз" покупал у РФ по 52 млрд "кубов" газа ежегодно.

Президент отметил, что Украина "выстояла" без российского газа. Как известно, страна отказалась от прямой закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.

При этом Порошенко отметил, что через пять лет, то есть к 2024 году, Украина должна достичь полной энергетической независимости.

"Украина должна обходиться без закупок импортного газа – за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого. Ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую независимость государства", – заявил президент.

Реформа Вооруженных сил

Весна 2014 года – точка отсчета новой украинской армии. Когда 11 марта 2014 года исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх рапортовал о том, что Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность, он констатировал также и неутешительную правду о состоянии дел в ВСУ: ситуация сложная.

"Мы привели все Вооруженные силы в степень полной готовности. Все Вооруженные силы заняли полигоны в соответствии с планом учений, как на восточном, так и на южном направлении, но результат неутешительный", – сказал он, выступая в парламенте во вторник в Киеве.

По словам Тенюха, общая численность Сухопутных войск Украины – 41 тысяч человек, из них в постоянной готовности должны находиться 20 тысяч, но по факту в состоянии готовности находились всего 6 тысяч.

Он отметил, что ситуация чрезвычайно сложная, и правительство, а также Генштаб и Минобороны делают все возможное, чтобы решить данный вопрос. Также Тенюх сообщил о том, что необходимо в кратчайшие сроки "создать группировку, которая может быть готова к тем или другим действиям как в южном направлении, так и на восточном".

Одними из первых на защиту украинского государства в 2014 году встали бойцы Национальной гвардии Украины. Это Нацгвардия участвовала в боях за Славянск в апреле 2014-го и в боях за Мариуполь – в мае, приняв на себя первый огонь войны на Донбассе. За пять лет войны Нацгвардия потеряла на Донбассе более 200 человек погибшими, а более 800 получили ранения.

Уже через год, 23 марта 2015-го, Порошенко заявил, что Вооруженные силы и другие украинские силовые подразделения государства значительно усилили свой потенциал по сравнению с годом ранее.

"Могу сказать, что на сегодняшний день наша армия точно входит в пятерку самых сильных на континенте", – заявил он, выступая в Национальной академии обороны.

Президент напомнил, что год назад Вооруженные силы Украины были в плачевном состоянии: военные части были недоукомплектованы, а материальное обеспечение военных оставляло желать лучшего. В начале агрессии России в Украине, в марте 2014 года, были готовы к выполнению задач всего лишь 8 батальонно-тактических, 9 ротно-тактических групп и 4 отряда спецназначения.

"Состояние Вооруженных сил характеризовалось фактической разбалансированностью в системе управления, полуразрушенной, архаичной системой материально-технического обеспечения, крайне низким уровнем укомплектованности личным составом", – отметил Порошенко.

По его словам, мизерные расходы Минобороны разворовывались, а то что оставалось после хищения, не обеспечивало даже минимальных потребностей Вооруженных сил.

Вместе с тем, отметил Порошенко, даже в таких условиях украинские военные смогли остановить продвижение боевиков на Донбассе и освободили от них ряд городов востока, в частности Мариуполь, Славянск и Краматорск.

"Украина выжила, Украина продемонстрировала, что до этого не демонстрировала ни одна страна мира", – заявил президент.

А еще через три года, в феврале 2018 года, министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Голосу Америки" констатировал, что в стране появилась профессиональная армия. Он отметил, что ранее численность Вооруженных сил Украины составляла 146 тысяч человек, а сейчас – 255 тысяч.

Фото: СНБО

"Сегодня у нас практически создана профессиональная армия. Только за последние два года мы подписали контракты со 130 тысячами военнослужащих – это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, опытные, прошедшие подготовку, в том числе от наших партнеров – США, Канады, Великобритании. У нас такую подготовку по стандартам Альянса прошло уже более 10 батальонов, подготовлено около 2 тысяч инструкторов", – сказал Полторак.

Активное участие в реформировании украинской армии приняли страны Запада. В июле 2017 года военный эксперт Сергей Згурец в интервью сайту "Сегодня" назвал страны, помогающие Украине. Причем речь шла не только о вооружении, но и о комплексах связи, сырьевой базе, а также о мощностях для изготовления боеприпасов.

"Это американцы, когда мы говорим о связи и радарах. Турция – связь, некоторое оборудование для использования боеприпасов, элементная база, сырьевая база. Польша и ограниченно Болгария, когда говорим о боеприпасах и компонентных элементах. Страны Балтии – поставки боеприпасов. Канада – от стрелкового оружия до создания боеприпасных мощностей в Украине. Это весь перечень стран, на которые может опираться Украина", – отметил Згурец.

Также в стране активно создается собственное оружие. Так, например, совсем недавно, 9 апреля 2019 года стало известно, что созданы ракеты с дальностью полета в тысячу километров.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять. Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", – заявил Петр Порошенко и напомнил, что ранее Украина отказалась от крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Также глава государств напомнил о недавних испытаниях новых ракет комплекса "Вильха-М" и отметил, что на сегодняшний день реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 65-70 км, "а сейчас будут на 130 км и высокоточно".

Международная коалиция и санкции против России

Наконец, Порошенко удалось на президентском посту объединить Америку, страны Евросоюза, государства Большой семерки и ряд других стран-партнеров США и ЕС в поддержку Украины против российской агрессии. По мнению журналистов "Голоса Америки", санкции, веденные против Российской Федерации в ответ на оккупацию Крыма и вторжение на Донбасс, привели к текущему финансовому кризису в РФ.

21 января 2015 года тогдашний президент Барак Обама заявляет, что США будут отстаивать суверенитет Украины с помощью санкций против РФ.

"Мы отстаиваем принципы, которые гласят, что большие страны не имеют права запугивать малые, и противостоим российской агрессии, отстаиваем демократию в Украине, поощряя к этому союзников по НАТО", – сказал он в обращении к нации.

По его словам, таким образом, Вашингтон "демонстрирует мощь и силу американской дипломатии".

17 марта 2014 сенатом был введен первый ограничительный список высокопоставленных российских и украинских политиков, которым запрещался въезд на территорию США, а их финансы и имущество, размещенное на американской территории, было заблокировано. Всего в список попали 11 человек, включая беглого президента Украины Виктора Януковича и политическую верхушку Крыма – тогдашнего спикера крымского парламента Владимира Константинова и самопровозглашенного "главу" Крыма Сергея Аксенова.

29 марта 2014-го список расширяется до 21 персоны, включая депутата Госдумы Владимира Жириновского. Через год, 11 марта 2015 года, санкционный список был расширен еще на 14 персон, включая одиозного русского философа, теоретика так называемой "Русской весны" Александра Дугина.

Следом за США аналогичные санкции вводит Канада. Кроме того, канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада приостанавливает военное сотрудничество с РФ. В дальнейшем Канада будет дублировать все американские санкции в отношении России.

20 декабря 2014 года США и Канада ввели пакет санкций против Крыма и Севастополя с целью полной финансовой и экономической блокады полуострова. Весь экспорт услуг, технологий и товаров попал под запрет, отныне американским инвесторам было запрещено вести в Крыму какую-либо деятельность.

Дальше под санкции попал целый ряд оборонных предприятий и банков, а кроме того, санкции распространились на "ДНР" и "ЛНР". В последующие годы было принято порядка десятка санкционных мер, которые распространялись на российские оборонные компании, банки, киностудии – к сентябрю 2016-го в списке была уже 81 компания.

Также под санкции попал ряд депутатов Госдумы России, бизнесмены, высокопоставленные чиновники, руководители ведомств, силовики, то-менеджеры крупнейших компаний, были высланы 35 дипломатов. Мало того: 12 декабря 2015 года сенат США принял закон о санкциях против России, который разрешает вводить президенту страны новые санкции с целью давления на Россию.

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