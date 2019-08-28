Что успел Зеленский за первые 100 дней президентства: 312 увольнений, 308 указов, 25 поездок и пара скандалов

/ Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский сегодня отметит первый юбилей — 100 дней на посту президента. Журналисты "Сегодня" вспомнили, что успел гарант за это время, и проанализировали стиль его работы.

Зе в цифрах

Владимир Зеленский присягнул 20 мая, спустя месяц после победы во втором туре выборов. Официальная часть церемонии вышла традиционной — вчерашний шоумен зачитал текст присяги и получил символы президентской власти. Нетрадиционным оказалось его выступление. В своей 17-минутной речи Зеленский чаще всего использовал слова "я", "мы" и "украинцы", а под конец, улыбаясь, сообщил о роспуске Верховной Рады. Это было первое решение уже президента. С тех пор гарант издал 308 указов, 235 распоряжений, подал в парламент 13 законопроектов и записал семь видеообращений. Он уволил 312 чиновников, назначив 92. За первые 100 дней президент 20 раз посетил регионы (чаще всего — трижды — он ездил во Львовскую область), а зарубежных визитов у Зеленского было пять. Активнее всего он общался с представителями Германии и Еврокомиссии.

Зе-стиль

Но внимание было приковано больше к стилю работы президента, а не к показателям. Например, привлекла его манера общаться с чиновниками. Особо популярной стала история секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, у которого в прошлом были проблемы с законом. "Выйди отсюда! Иди, разбойник! Плохо слышишь?" — негодовал гарант, когда узнал об этом во время одного из совещаний. После того как Годунок ретировался, Зеленский обронил фразу, которая стала новым мемом украинской политики: "Сейчас позвоню Баканову (главе СБУ. — Авт.) насчет этого черта". В Смеле гарант советовал и. о. мэра продать авто, чтобы рассчитаться с городским долгом за тепло, а в Ивано-Франковской области предложил нардепу найти 175 млн грн на строительство дороги.

Хватало в эти сто дней и скандалов. Например, во время своей предвыборной кампании Зеленский говорил о необходимости снизить тарифы на "коммуналку". Но в середине лета один из членов его команды неудачно отметил, что "Зеленский шутил о тарифах". Резонанс получила также история с отставкой главы Офиса президента Андрея Богдана — 1 августа СМИ опубликовали заявление о его отставке. Однако ни даты, ни подписи на документе не было, а формулировка звучала: "Прошу уволить по собственному желанию с момента желания". На следующий день Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления, и при необходимости он готов их показать, а позже назвал такой жест "внутренним флешмобом".

Сложности впереди

Эксперты обращают внимание на военную сферу: началось разведение войск в Станице Луганской, активизировался процесс обмена пленными. Но, по мнению политолога Руслана Бортника, о серьезных успехах говорить преждевременно:

"Пока есть деэскалация, но я думаю, что вопросы войны и мира будут решаться после формирования ВР. Мой личный топ достижений президента — роспуск ВР и победа "Слуги народа" на выборах. Вспомнить можно и отказ от вмешательства государства в религиозные дела или в вопросы языка. Также важно, что президент учился эти сто дней. Он показал, что он научился сглаживать острые углы, научился "носить костюм президента". За сто дней он ушел от статуса виртуального политика и сформировался как реальный".

Политолог Владимир Фесенко говорит, что можно найти ошибки и ляпы в деятельности нового гаранта, но привлекает внимание другое:

"Зеленский успешно решил основную задачу — ему удалась быстрая концентрация власти в руках своей команды. И теперь начнется самое сложное — как этой властью команда Зеленского распорядится. Удастся ли избежать соблазнов и рисков, связанных с почти абсолютной властью? Не возникнет ли головокружения от электоральных успехов и чрезмерной концентрации власти? Первые, хоть и не окончательные, ответы на эти вопросы мы получим уже в ближайшие месяцы",— резюмирует он.

Леонид Кравчук: "Настоящих 100 дней у Владимира Зеленского еще не было"

Свою оценку символическому юбилею Зеленского дал также первый президент Украины Леонид Кравчук:

"Я с надеждой наблюдаю, как внедряется новый стиль управления, без "вождизма", самопиара, провозглашения "сумасшедших успехов". Но Зеленскому первые сто дней пришлось тратить усилия не на конструктивную деятельность, а вести борьбу со старой властью. Были другие возможности? Нет, не было. Старый парламент блокировал все предложения президента и прежде всего кадровые. ВР не дала согласия на назначение предложенных президентом министра обороны, председателя Службы безопасности. Чиновники старой власти прилагают усилия, чтобы сеять в людях нигилизм и сомнения в способности президента Зеленского и его команды изменить ситуацию к лучшему. Все сто дней президент Зеленский действует в искусственно созданных условиях противодействия. Вывод: настоящих 100 дней у Владимира Зеленского не было".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко". Речь об этом пошла после его знаменитых разборок с чиновниками во время визитов по регионам страны.

Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не раз инспектировал местную инфраструктуру. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко, иногда увольнениями. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

Также новости "Сегодня" сообщали, как планируют визиты Зеленского по Украине. Заместитель главы Офиса главы государства Кирилл Тимошенко рассказывал, для чего президент Украины выходит в люди во время своих поездок по регионам.

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