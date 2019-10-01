Что включает "формула Штайнмайера": Зеленский объяснил

Президент утверждает, что на Донбассе не будет выборов под дулами автоматов

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Разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге 1 октября, подчеркнув, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

"Что означает эта формула? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", – сказал глава государства.

Также на брифинге Зеленский подтвердил, что Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера", о чем уже уведомила спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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