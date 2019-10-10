Что Владимир Зеленский рассказал в первой половине пресс-марафона

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Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского растянулся на рекордно долгое время.

Сегодняшняя встреча главы государства с представителями масс-медиа состоялась в совершенно новом формате: пресс-марафона, который начался в 10 утра и продолжился до позднего вечера. Возможность задать по очереди свои вопросы получили 300 аккредитованных журналистов.

Владимир Зеленский держался на равных и был очень открыт. Во время сегодняшней встречи Президент не отмахнулся от одного из вопросов журналистов. Если чего-то не знал – говорил об этом честно и обещал выяснить.

Сквозной во время всего марафона была тема войны и мира. И именно с нее начали сегодняшнюю встречу. Зеленский не скрывал, что форсирует мирные переговоры для выхода на нормандский формат. Мол, на первом месте для него – сохранение человеческих жизней.

"Слава Богу, пару дней у нас никто не погиб. Но, честно, статистика такова: два дня – один человек. Все говорят, а куда ты быстро, куда ты рвешься в Нормандский этот формат? Я рвусь, потому что у меня такая табличка с фамилиями, два дня – один человек. Вот вам и статистика. Так мне надо спешить или не надо?", – задает вопрос президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул: формулу Штайнмайера подтвердили, чтобы иметь возможность прекратить войну. Но внедрят ее только тогда, когда будет проголосован и подписан закон об особом статусе Донбасса. И добавил: если во время встречи в нормандском формате почувствует, что Россия не готова к дальнейшему урегулированию, то план действий придется изменить.

"Если я почувствую, что – нет, что там говорится о том, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу, не станем идти по этому плану. А будем искать другие варианты", – заявил президент.

Пока же надеются на диалог. Поэтому идут по намеченному, хотя пока и не совсем четкому сценарию. Готовятся к разведению войск. В Станице Луганской это уже сделали. На очереди – Золотое и Петровское – если там в течение семи дней будет режим тишины.

Зеленский говорит: готов к диалогу с людьми, которые собрались в Золотом, чтобы прояснить дальнейшие шаги. Мол, их необходимости часть украинцев пока не понимает, поэтому и обеспокоена. Но просит преждевременно не ослаблять его позиции различными акциями.

"Все что сделано – это ослабить поддержку общества именно Президента Зеленского, вот что сейчас происходит. Я не сказал, что они проплачены, люди! Нет! Кто-то так думает. Кого-то запутали. А кто-то благодаря различным средствам массовой информации получил информацию не такой, какая она есть!", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент пообещал во время предстоящей встречи в нормандском формате поднять вопрос введения на Донбасс миротворцев ООН. Но говорит: если Россия будет откладывать встречу, а в Золотом будут звучать выстрелы, готов и к прямым переговорам с Путиным. Мол, при обмене пленными они уже сработали.

"Я по поводу возвращения наших людей и обмена готов на прямые эти переговоры. Я увидел, что был такой результат. Я готов к нему", – заявил президент Владимир Зеленский.

Не оставили без внимания и вопрос Крыма. Президент признался: формулы для деоккупации полуострова сейчас нет. Но самостоятельно Украина с этим не справится. Поэтому рассчитывает обсудить проблему на встрече глав государств.

"Никто не видит. Как Крым может вернуться к нам. Нужно ставить этот вопрос и услышать ответ из Российской Федерации", – говорит президент Владимир Зеленский.

Звучало много и экономических вопросов. В частности по делу национализированного ПриватБанка, которое сейчас рассматривают в судах.

"Я в этом вопросе должен защищать интересы Украины. Украина должна сделать все, чтобы ни одна копейка не ушла из бюджета. Очень сложно защищать Украину, пока у нас не перезагружены наши суды. Ну, мы должны делать все, чтобы ни одна копейка… мы не оплатили бывшим владельцам", – заявил Владимир Зеленский.

Поинтересовались журналисты и ситуацией с "Центрэнерго". Спросили у Президента: как допустили, что на предприятие государственного значения отдельные чиновники, по мнению экспертов, завели "своего" человека.

"Я не знаю, что они завели своего человека, кроме того, что я все это читаю так же, как и вы. По поводу того, профессиональный он или не профессиональный – вопрос к премьер-министру. По поводу освобождения этого человека – если он что-то не то делает, и если он не самостоятельный – это тоже вопрос к премьер-министру. И я это спрошу. Это не проблема", – заявил президент.

Известный лозунг Зеленского: "Весна придет – сажать будем". Журналисты спросили и о том, когда же она наступит? Президент ответил: думал, что искоренять коррупцию начнет мгновенно. Но влиять на правоохранительные органы не может. Однако призвал их ускориться. И до 1 ноября отчитаться по резонансным уголовным делам.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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