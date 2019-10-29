Что Зеленский обсуждал со "слугами народа": появились новые подробности

Президентская политическая сила собралась на заседание, но депутаты заявляют – никакой секретности не было

/ Фото: president.gov.ua

На "секретном" заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского обсуждались его поездка в Золотое, недавний скандал с якобы подкупом депутатов в финансовом комитете парламента. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было (на заседании фракции – ред.)", – написала она.

По ее словам, с президентом говорили о его поездке на Донбасс, он выслушал, что об этом думают депутаты. Также была затронута скандальная тема последних дней.

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"Рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника (которого заподозрили в коррупционном скандале – ред.). Слава прошел полиграф. Результаты свидетельствуют, что денег он ни у кого не брал. Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес. Урок из этой истории вынесли все. Вопросы налогового комитета (где и случился коррупционный скандал со взятками – ред.) обсуждали дольше. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений", – отметила Кравчук.

Нардеп подчеркнула, что на фракции еще раз проголосовали за то, что депутаты от "Слуги народа" не будут ходить на российские телеканалы.

Она добавила, что 10 ноября пройдет съезд партии, после чего начнется активное ее развитие.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании фракции "Слуга народа" Зеленский попросил "не раскачивать лодку". В основном говорили о субвенции и выделении денег на восстановление дорог на Донбассе.

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