Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

Что Зеленский обсуждал со "слугами народа": появились новые подробности

29 октября, 10:06

Президентская политическая сила собралась на заседание, но депутаты заявляют – никакой секретности не было

/ Фото: president.gov.ua

На "секретном" заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского обсуждались его поездка в Золотое, недавний скандал с якобы подкупом депутатов в финансовом комитете парламента. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было (на заседании фракции – ред.)", – написала она.

По ее словам, с президентом говорили о его поездке на Донбасс, он выслушал, что об этом думают депутаты. Также была затронута скандальная тема последних дней.

Реклама

"Рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника (которого заподозрили в коррупционном скандале – ред.). Слава прошел полиграф. Результаты свидетельствуют, что денег он ни у кого не брал. Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес. Урок из этой истории вынесли все. Вопросы налогового комитета (где и случился коррупционный скандал со взятками – ред.) обсуждали дольше. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений", – отметила Кравчук.

Нардеп подчеркнула, что на фракции еще раз проголосовали за то, что депутаты от "Слуги народа" не будут ходить на российские телеканалы.

В тренде
Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели
Нардеп Александр Дубинский во время прохождения теста на полиграфе в прямом эфире. Фото: Скриншот

Она добавила, что 10 ноября пройдет съезд партии, после чего начнется активное ее развитие.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании фракции "Слуга народа" Зеленский попросил "не раскачивать лодку". В основном говорили о субвенции и выделении денег на восстановление дорог на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский слуга народа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о
В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о "подрыве" ЗеленскогоПолитика
Перепалка Зеленского и добровольца: как отреагировали в сети
Перепалка Зеленского и добровольца: как отреагировали в сетиУкраина
Зеленский в Золотом: Мы приехали убедиться, что люди хотят разведения сил
Зеленский в Золотом: Мы приехали убедиться, что люди хотят разведения силПолитика
У Зеленского выложили полное видео визита в Золотое: в ролик попала нашумевшая перепалка
У Зеленского выложили полное видео визита в Золотое: в ролик попала нашумевшая перепалкаПолитика
В Украине назвали единственный способ наказать Путина
В Украине назвали единственный способ наказать ПутинаПолитика
Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причину
Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...