Лукашенко сделал заявление по установлению мира на Донбассе

Президент Беларуси подтверждает готовность Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине

Фото: Getty Images

Лукашенко сделал заявление по установлению мира на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ae4/a04/5c9ae4a04b2f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ae4/a04/5c9ae4a04b2f8.jpg 2019-04-01T14:10:00+03:00 Политика Президент Беларуси подтверждает готовность Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Минска делать больше для поддержания мира на востоке Украины. Об этом он сказал 1 апреля на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком.

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет... Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил", – подчеркнул глава белорусского государства.

Напомним, члены "нормандской четверки" – Франция, Германия, Украина и Россия – рассматривают инициативу Мартина Сайдика объединить работу ООН и ОБСЕ на Донбассе для урегулирования ситуации в регионе.

Подробнее о том, что предполагает план Сайдика по Донбассу можно почитать в статье "План Сайдика по Донбассу: Европа думает, Россия против, у Украины остаются вопросы".

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