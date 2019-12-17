"Не допустить сепаратизма": политолог рассказал, зачем Зеленскому временные управляющие

Государство в условиях децентрализации и расширения полномочий местных органов самоуправления должно иметь рычаги...

/ Фото: president.gov.ua

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Эксперты неоднозначно оценивают норму, содержащуюся в проекте изменений в Конституцию Украины, согласно которой президент по представлению префекта может приостанавливать полномочия главы громады, состава рады, окружной, областной рады и назначать временного государственного уполномоченного.

Так, в частности, комментируя сайту "Сегодня" эту норму глава КВУ, политолог Алексей Кошель сказал:

"Президент не просто приостанавливает полномочия глав громад и рад, но назначает временного уполномоченного. Фактически это шаг к разрушению местного самоуправления".

В то же время политолог Владимир Фесенко акцентирует на том, что в нынешних политических условиях эта норма необходима, чтобы не допустить сепаратизма в Украине, а также иметь рычаги контроля над местной элитой.

"Полномочия приостанавливать решение местных советов позволят впредь не допустить ситуации, которая была с решениями многих местных советов в Донецкой, Луганской областях в 2014 году. Когда были антиконституционные или откровенно сепаратистские решения. Должен быть предохранитель против таких решений. Иначе риски огромные. Другое дело, что наличие полномочий не означает, что они будут применяться по любому поводу. Да, какое-то решение может не понравиться префекту или центральной власти. Но если оно не касается конституционных полномочий, то и претензии предъявить нельзя. То есть это предохранитель от рисков, связанных с сепаратистскими решениями. Или решениями вне пределов полномочий местных советов. Кроме того, государство в условиях децентрализации и расширения полномочий местных органов самоуправления должно иметь рычаги контроля на местах", – сказал Владимир Фесенко.

Как сообщалось, Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Проект предполагает кардинальную реформу административно-территориального устройства, ликвидацию администраций, создание префектур и т.д.

Подробнее о реформе децентрализации читайте в материале "Украину перекроят наново: что несут в себе новые изменения в Конституцию".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на шоу "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал изменения в Конституции, касающиеся децентрализации.

Видео: телеканал "Украина"

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