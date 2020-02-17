Чтобы не обсуждали Мюнхенский план, Украина должна предложить свой – политолог

В эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" обсудили документ, обнародованный на конференции по безопасности

В случае с публикацией плана по Украине на сайте Мюнхенской конференции необходимо говорить не о реакции Киева, а о том, чтобы представить свой, украинский план по тем же вопросам.

Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил политолог, один из учредителей Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Шесть лет практически прошло после начала событий на Востоке, и украинское государство до сих пор не представило конкретный план – что для нас приемлимо, что для нас неприемлимо. План, который бы обрисовал все красные линии, за которые мы не будем переходить. Если Украина не будет дальше ничего предъявлять, то в конечном итоге нам навяжут многие вещи, которые там были пердставлены", – заявил политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. В тренде Когда Рада заслушает отчет правительства: Разумков назвал дату

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности представили "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ подготовлен 46-ю американскими, европейскими, украинскими и российскими дипломатами и экспертами. Он предлагает 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

Позже МИД Украины заявило, что положения разработанного при участии России плана "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" противоречат официальной позиции Киева.

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