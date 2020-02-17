Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Чтобы не обсуждали Мюнхенский план, Украина должна предложить свой – политолог

17 февраля, 17:53

В эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" обсудили документ, обнародованный на конференции по безопасности

В случае с публикацией плана по Украине на сайте Мюнхенской конференции необходимо говорить не о реакции Киева, а о том, чтобы представить свой, украинский план по тем же вопросам.

Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил политолог, один из учредителей Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Шесть лет практически прошло после начала событий на Востоке, и украинское государство до сих пор не представило конкретный план – что для нас приемлимо, что для нас неприемлимо. План, который бы обрисовал все красные линии, за которые мы не будем переходить. Если Украина не будет дальше ничего предъявлять, то в конечном итоге нам навяжут многие вещи, которые там были пердставлены", – заявил политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

В тренде
Когда Рада заслушает отчет правительства: Разумков назвал дату

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности представили "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ подготовлен 46-ю американскими, европейскими, украинскими и российскими дипломатами и экспертами. Он предлагает 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

Позже МИД Украины заявило, что положения разработанного при участии России плана "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" противоречат официальной позиции Киева.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

евгений киселев мюнхенская конференция Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польша предложила изменить
Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частьюПолитика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Помпео рассказал, зачем США вооружили Украину
Помпео рассказал, зачем США вооружили УкраинуУкраина
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на ДонбассеПолитика
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная Европа
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная ЕвропаУкраина
Ермак показал декларацию о доходах: мизерная зарплата, сотни тысяч долларов под матрасом и квартира в залоге
Ермак показал декларацию о доходах: мизерная зарплата, сотни тысяч долларов под матрасом и квартира в залогеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...