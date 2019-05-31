Чтобы никаких схем на выборах в Раду: Аваков обратился к политикам

МВД приступило к задачам по обеспечению избирательного процесса, силовикам отдан приказ

Фото: Сегодня

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который решил не баллотироваться в Верховную Раду, призвал кандидатов в народные депутаты не применять противозаконные схемы во время предвыборной кампании. Об этом он написал в Facebook.

Он четко дал понять, что позиция МВД на выборах неизменна – политическая нейтральность и неуклонное обеспечение прав участников.

"Моим приказом все органы исполнительной власти, координируемых министром внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса. Рабочая группа МВД возобновила свою деятельность, продолжается тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью "Опора", – сказал Аваков.

В то же время он призвал политиков не выходить за рамки закона.

"Призываю всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", – подчеркнул министр.

Напомним, Центральная избирательная комиссия разрешила еще 30 организациям наблюдать за выборами в Раду. Всего ЦИК предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей.

Как сообщалось, Институтом социологических исследований "Основа" был проведен опрос, результаты которого показали, что в парламент проходят шесть партий, но больше трети голосов достанутся сторонникам Зеленского.

Как известно, досрочные парламентские выборы были назначены на 21 июля после того, как новый президент Украины распустил Раду.

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