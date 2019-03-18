Чтобы изменить ситуацию, нужны санкции: Бельгия об аннексии Крыма
Министр иностранных дел королевства назвал верный вектор внешней политики Евросоюза в отношении России
Чтобы ситуация с оккупацией Крыма и войной на востоке Украины "сдвинулась с места" Евросоюз должен продолжать политику санкций в отношении России, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.
"Я считают, мы должны продолжать действовать, как мы действуем в контексте европейской внешней политики, поддерживать санкции, чтоб ситуация сдвинулась с места", – заявил он по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД 18 марта.
В то же время, он назвал выполнение Минских соглашений лучшим способом нормализации ситуации на Донбассе, призвав продолжать давление на Кремль для этого.
"Необходимо продолжать политику санкций, но также использовать дипломатический диалог для выполнения Минских соглашений", – сказал Рейндерс.
Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.
Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Чтобы изменить ситуацию, нужны санкции: Бельгия об аннексии Крыма". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Германия считает аннексию Крыма роковым нарушение права
Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы
"Крым. Оккупированные": как изменилась жизнь крымчан после аннексии
Журналисты покажут эксклюзивные материалы о людях, которые живут на полуострове
Совбез ООН проведет спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму
Заседание, посвященное пятой годовщине российской оккупации, будет проходить в формате Арриа
ЕС сделает заявление об аннексии Крыма
18 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел