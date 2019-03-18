Чтобы изменить ситуацию, нужны санкции: Бельгия об аннексии Крыма

Министр иностранных дел королевства назвал верный вектор внешней политики Евросоюза в отношении России

Дидье Рейндерс. Фото: AFP

Чтобы изменить ситуацию, нужны санкции: Бельгия об аннексии Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f6a/856/5c8f6a856b5c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f6a/856/5c8f6a856b5c2.jpg 2019-03-18T11:56:00+02:00 Политика Министр иностранных дел королевства назвал верный вектор внешней политики Евросоюза в отношении России

Чтобы ситуация с оккупацией Крыма и войной на востоке Украины "сдвинулась с места" Евросоюз должен продолжать политику санкций в отношении России, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Я считают, мы должны продолжать действовать, как мы действуем в контексте европейской внешней политики, поддерживать санкции, чтоб ситуация сдвинулась с места", – заявил он по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД 18 марта.

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В то же время, он назвал выполнение Минских соглашений лучшим способом нормализации ситуации на Донбассе, призвав продолжать давление на Кремль для этого.

"Необходимо продолжать политику санкций, но также использовать дипломатический диалог для выполнения Минских соглашений", – сказал Рейндерс.

Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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