Чубаров о заявлении Шмыгаля по Крыму: Подлый удар в спину крымчан

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не хочет перекрывать воду украинцам в Крыму, что вызвало бурю возмущений в Украине. Глава Меджлиса Рефат Чубаров считает это "подлым ударом в спину", и что подобные уступки России только усилят репрессии против крымчан. Об этом он написал в Facebook.

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству", – написал он.

Чубаров считает недопустимыми попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают на полуострове. По его словам, это играет только на руку оккупантам.

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"На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих на временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа. Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма – крымских татар и этнических украинцев", – объяснил глава Меджлиса.

Чубаров призвал Шмыгаля и новых членов Кабмина к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом в вопросах деоккупации полуострова.

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Как сообщали новости "Сегодня", после своего скандального заявления на телевидении, Шмыгаль уточнил свои слова по Крыму. Он объяснил, что у Украины нет возможности возобновить водоснабжение полуострова, несмотря на его желание.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала. А тем временем эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым. Он считает, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

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Видео: president.gov.ua

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