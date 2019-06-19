Чубаров призвал Зеленского потребовать заседания Совбеза ООН из-за Крыма

"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней", – отметил глава Меджлиса

Рефат Чубаров. Фото: Facebook..

Глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".

"Я хочу призвать украинскую власть, министра иностранных дел Украины, новоизбранного президента – нужно срочно созывать заседание Совета безопасности ООН из-за брутального невыполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной Ассамблеи ООН, и международного суда ООН, которое было принято еще 2 года назад, по отмене решения по запрету деятельности Меджлиса крымских татар, решения морского трибунала, решения ЕСПЧ по Эдему Бекирову. Нужно немедленно собирать Совбез ООН и обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности крымскотатарскому народу, гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной крымской земле", – сказал Чубаров в видеообращении в Фейсбук, сообщает Крым.Реалии.

По его мнению, такое заседание Совбеза ООН должна провести в ближайшие дни.

"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней. Это будет неправильно, так не должно быть", – отметил Чубаров.

Как сообщалось, МИД Украины выразил протест России из-за суровых приговоров, вынесенных группе крымских татар.

О необходимости усилить давление на Россию в связи с приговором крымским татарам заявил также Петр Порошенко.

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