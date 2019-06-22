ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов в нардепы

Всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты

Фото: AFP

В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Комиссия зарегистрировала 228 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019г.

Как сообщает в субботу вечером пресс-служба ЦИК, из 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых партиями, Комиссия зарегистрировала одного выдвинутого партией Конгресс украинских националистов; 7 – выдвинутых партией "Гражданская движение "Волна"; 23 – выдвинутых партией ВО "Свобода"; 27 – выдвинутых партией "Голос"; 4 – выдвинутых партией "Гражданская позиция"; 15 – выдвинутых партией "Объединение "Самопомич".

"Следовательно, всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 1155, выдвинутых политическими партиями – 225", - говорится в сообщении.

Также во время субботнего заседания Комиссия зарегистрировала 153 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. А именно: 93 – партии "Объединение "Самопомич"; 60 – партии "Незалежнисть".

"Таким образом, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", – подытожили в Центризбиркоме.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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