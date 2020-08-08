ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах : где не состоится голосование

В субботу, 8 августа, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 г., первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Решение принято Комиссией на основании постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов", распоряжений Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 г. об определении административных центров и утверждении территорий территориальных громад", - говорится в сообщении.

В то же время Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области.

"В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", – отметили в ЦИК.

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Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Также вы можете узнать подробнее в нашем материале, что изменится для избирателей и кандидатов.

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

В пресс-службе добавили, что с полным перечнем назначенных первых выборов вскоре можно будет ознакомиться на официальном веб-сайте Комиссии в приложении к соответствующего постановления.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

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При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

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