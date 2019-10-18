ЦИК назначила первые местные выборы в шести громадах на конец декабря

Выборы пройдут в Днепропетровской, Львовской, Сумской и в Черновицкой областях

/ Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в 6 объединенных территориальных громадах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение ЦИК приняла, рассмотрев обращения 4 областных государственной администрации относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

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Так, выборы пройдут в Днепропетровской области в 3 ОТГ, во Львовской области в одном ОТГ, в Сумской области в одном ОТГ и в Черновицкой области в одном ОТГ.

Напомним, что ЦИК объявила с 9 ноября 2019 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает провести досрочные местные выборы в Украине.

В то же время, по словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Ирины Верещук, выборы местных органов власти в Украине пройдут не раньше апреля следующего года из-за необходимости принятия ряда законов.

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