Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

ЦИК назначила первые местные выборы в шести громадах на конец декабря

18 октября, 21:20

Выборы пройдут в Днепропетровской, Львовской, Сумской и в Черновицкой областях

/ Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в 6 объединенных территориальных громадах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение ЦИК приняла, рассмотрев обращения 4 областных государственной администрации относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Реклама

Так, выборы пройдут в Днепропетровской области в 3 ОТГ, во Львовской области в одном ОТГ, в Сумской области в одном ОТГ и в Черновицкой области в одном ОТГ.

В тренде
В Раде создано новое межфракционное объединение: будут интегрировать Кубань в "украинский мир"
Фото: glava.rk.gov.ru

Напомним, что ЦИК объявила с 9 ноября 2019 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает провести досрочные местные выборы в Украине.

В то же время, по словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Ирины Верещук, выборы местных органов власти в Украине пройдут не раньше апреля следующего года из-за необходимости принятия ряда законов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы община ЦИК Украина громада ОТГ

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь УкраинеСША
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020Политика
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла Рада
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла РадаЭкономика
Пристайко рассказал о сроках встречи Зеленского с Путиным
Пристайко рассказал о сроках встречи Зеленского с ПутинымПолитика
В Германии сделали заявление относительно безвиза Украины с ЕС
В Германии сделали заявление относительно безвиза Украины с ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...