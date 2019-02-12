ЦИК назвал округа, где невозможно провести выборы президента Украины

Выборы не пройдут в Крыму и части округов Донбасса

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ЦИК назвал округа, где невозможно провести выборы президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/321/940/5c632194089af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/321/940/5c632194089af.jpg 2019-02-12T21:42:00+02:00 Политика Выборы не пройдут в Крыму и части округов Донбасса

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник рассмотрела вопросы организации и проведения голосования граждан Украины на очередных выборах президента страны в некоторых регионах государства и утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов для нужд участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в ходе заседания Комиссия приняла к сведению, что на выборах президента Украины голосование граждан не организуется и не проводится на территории АР Крым и г.Севастополя, на определенных указом президента временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а также в отношении которых Донецкая и Луганская облгосадминистрации предоставили выводы о невозможности организации подготовки и проведения голосования.

"Кроме того, ЦИК определила перечни территориальных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей… и частей округов (избирательных участков), на территориях которых голосование граждан Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019г не организуется и не проводится и на территориях которых голосование граждан Украины организуется и проводится", – говорится в сообщении.

Также Комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Украины для УИК заграничных избирательных участков на общую сумму 15 млн 572,6 тыс. грн.

Как сообщалось, 7 февраля 2019г президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". К указу прилагаются координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон. Также подан перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий ОРДЛО.

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В частности, крупными временно оккупированными городами (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов) Донецкой области являются: г.Донецк, г.Горловка, г.Дебальцево, г.Докучаевск, г.Енакиево, г.Ждановка, г. Макеевка, г.Снежное, г.Харцызск, г.Христовка, г.Чистяково, г.Шахтерск, г.Ясиноватое и более мелкие населенные пункты. На Луганщине к таковым относятся: г.Луганск, г.Алчевск, г.Антрацит, г.Брянка, г.Голубовка, г.Должанск, г.Кадиевка, г.Первомайск, г.Ровеньки, г.Сорокино, г.Хрустальный и другие.

К временно оккупированным районам и частям их территорий Донетчины относятся: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский; в Луганской области: Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник зарегистрировала еще 27 официальных наблюдателей от международных организаций на очередных выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Как сообщает во вторник пресс-служба ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), и 18 – от Украинского Конгрессового комитета Америки.

"Таким образом, на 12 февраля 2019 года комиссия зарегистрировала 136 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

В свою очередь, министр иностранных дел Арсен Аваков, который уже говорил ранее, что вмешательство РФ в выборы будет колоссальным,заявил, что в день голосования по всей Украине будут задействован почти весь личный состав Национальной полиции.

Между тем, в полиции рассказали, сколько дел открыли по нарушениям в ходе избирательной кампании. С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1041 сообщение о нарушениях.

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