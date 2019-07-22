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ЦИК обработала половину протоколов: кто проходит в Раду

22 июля, 11:34

В новый созыв парламента пока проходят только пять партий, которые преодолели 5-процентный барьер

Фото: AFP

По состоянию на 11:30 Центральная избирательная комиссия обработала уже более половины электронных протоколов на выборах в парламент Украины-2019, по результатам которых уверенно лидирует политическая партия "Слуга Народа".

Отметим, что на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – всего 49,84%. В Верховную Раду проходят партии, которые преодолели 5-процентный барьер – таких политических сил пять.

На данный момент обработаны уже 52,7% протоколов и результаты следующие:

  • "Слуга Народа" – 42,45% (3 011 024 голосов избирателей).
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,89% (914 687).
  • "Европейская Солидарнось" – 8,63% (612 101).
  • "Батькивщина" – 8,02% (569 100).
  • "Голос" – 6,38% (452 898).

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, ЦИК, протоколы

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