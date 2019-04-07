ЦИК объявил официальные результаты первого тура выборов президента

Теперь второй тур голосования намечен на 21 апреля, но до этого еще должны пройти дебаты кандидатов в президенты

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

ЦИК объявил официальные результаты первого тура выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9b4/895/5ca9b48956f2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9b4/895/5ca9b48956f2f.jpg 2019-04-07T15:28:00+03:00 Политика Теперь второй тур голосования намечен на 21 апреля, но до этого еще должны пройти дебаты кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия объявила результаты первого тура выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский с результатом немногим более 30% голосов. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании ЦИК.

Так, по результатам первого тура выборов в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Полный список выглядит следующим образом:

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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