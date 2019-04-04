ЦИК объявила официальную реакцию относительно дебатов Порошенко и Зеленского

Закон Украины "О выборах президента Украины" предусматривает 3 вида дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Сегодня

ЦИК объявила официальную реакцию относительно дебатов Порошенко и Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/613/edd/5ca613eddef06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/613/edd/5ca613eddef06.jpg 2019-04-04T21:40:20+03:00 Политика Закон Украины "О выборах президента Украины" предусматривает 3 вида дебатов

Теледебаты между кандидатами на пост президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским будут проведены только в рамках действующего законодательства. Об этом заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

ЦИК обратил внимание, что Закон Украины "О выборах президента Украины" предусматривает 3 вида дебатов.

Так, теледебаты проводятся между кандидатами на пост президента, включенными в избирательный бюллетень с повторного голосования в случае назначения ЦИК повторного голосования.

"По состоянию на 4 апреля Центральная избирательная комиссия не установила результаты голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года", – сообщили в ЦИК.

Кроме того, законом четко установлено время, продолжительность и порядок проведения теледебатов.

"Так, теледебаты за счет средств Государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут", – отметили в Комиссии.

Согласно постановлению ЦИК местом их проведения является месторасположение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате.

В ЦИК отметили, что проведение теледебатов предусмотрено частями первой-пятой статьи 62 Закона, а потому Комиссия обеспечит проведение дебатов, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства.

Комиссия отметили, что важность этих теледебатов является "неоспоримым как с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения общественного интереса". При этом, кандидаты в президенты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах.

"Прежде всего, такое право предусмотрено пунктом 3 части первой и частью седьмой статьи 58 Закона. Но такой вид агитации проводится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата", – отметили в ЦИК.

Кроме того, части шестой-двенадцатый статьи 62 Закона регламентирует право телеорганизациям организовывать теледебаты между кандидатами в президенты как цикл передач.

"Телерадиоорганизация может создать только один цикл таких передач во время избирательного процесса. Такой цикл передач может транслироваться исключительно в прямом эфире. Указанные теледебаты могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины в сроки, предусмотренные Законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19 и 22 часами", – сообщили в Комиссии.

При этом, как отметили в ЦИК, средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату, не может отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату.

ЦИК подчеркнула, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

"Поэтому к установлению Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведения предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований Закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", – подчеркнули в ЦИК.

Поэтому ЦИК "призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов".

"Соблюдение требований Закона при проведении избирательных процедур является гарантией честных выборов", – добавили в Комиссии.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В свою очередь Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия. Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Также в США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского. Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.

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