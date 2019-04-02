ЦИК объявила перерыв

По состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 19 территориальных избирательных округов

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ЦИК объявила перерыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg 2019-04-02T23:14:00+03:00 Политика По состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 19 территориальных избирательных округов

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10.00 3 апреля.

Во вторник, 2 апреля, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 19 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Также следует отметить, что на данный момент ЦИК обработала 99,84% протоколов, подсчитав 18 859 097 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,23% (5 701 315 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,95% (3 008 834 голосов).Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 526 721 голосов).

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Как мы уже писали, полиция открыла несколько уголовных производств из-за фотографирования на избирательных участках. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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