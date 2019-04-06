Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

ЦИК окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов: названа дата

Сегодня, 21:47

ЦИК приняла все уточненные протоколы

ЦИК окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов: названа дата Политика ЦИК приняла все уточненные протоколы

Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 с пометкой "Уточненный", – указали в ЦИК.

Читайте также

7 апреля в 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором Комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Напомним, что вчера, пятого апреля, центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Кстати, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). 


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, видео, ЦИК, оик, протоколы, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов: названа дата". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Сегодня, 20:23

Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей

Выборы в Украине: у желающих изменить место голосования будет только пять дней

Сегодня, 18:46

Украинцы, которые хотят сменить место голосования, будут иметь всего лишь пять дней

ЦИК приняла уточненные протоколы по выборам президента от 17 окружкомов

Сегодня, 16:32

Сейчас в ЦИК объявлен перерыв

Выборы-2019 набирают обороты, а в Киеве появилась улица Маккейна: ТОП-5 новостей страны

Сегодня, 13:00

В результате весеннего призыва-2019 "под ружье" встанут на 3 больше украинцев, чем год назад

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Чего ожидает Запад от нового президента Украины: европейские эксперты о выборах

Сегодня, 07:38

Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Известный нардеп впервые стала мамой

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации

10 ошибок, которых не совершают сильные люди

Пустая комната VAR после отмененного гола в ворота Реала
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма была ошибкой

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике