ЦИК определила округа, где не смогут состояться парламентские выборы

Выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

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Центральная избирательная комиссия приняла к сведению, что внеочередные парламентские выборы не организовываются и не проводятся в аннексированном Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса, и определила перечень одномандатных избирательных округов, где выборы народных депутатов Украины не пройдут.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

"Комиссия приняла к сведению, что на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. голосование граждан Украины не организуется и не проводится на территории АР Крым и города Севастополя, на территории районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, признанных Указом Президента Украины от 7 февраля 2019 г. "О границах и о перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях" временно оккупированными в Донецкой и Луганской областях, а также в отношении которых Комиссией получены выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций о невозможности организации подготовки и проведения в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" внеочередных выборов народных депутатов ", - говорится в сообщении.

Также ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей, на которых голосование на внеочередных парламентских выборах не организуется и не проводится, а на которых голосование организуется и проводится.

Также Центризбирком установил, что на территориях, где будут проходить внеочередные выборы народных депутатов Украины 21 июля не образуются ОИК и УИК; не проводится предвыборная агитация; не изготовляются избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.

Кроме того, на этих территориях не изготовляются другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.





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