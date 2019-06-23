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ЦИК отказала в регистрации кандидатов партии Саакашвили

23 июня, 23:44

Комиссия считает, что съезд партии Саакашвили состоялся с нарушением требований устава партии

Фото dumskaya.net
Фото dumskaya.net.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, которые были включены в список партии Саакашвили "Движение новых сил". Об этом сообщает ЦИК. 

Кандидаты были выдвинуты партией как в общегосударственном многомандатном избирательном округе, так и в одномандатных избирательных округах. В ЦИК также отмечают, что Комиссия отказала в регистрации Богомазова П.С., который хотел стать представителем политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса. 

Комиссия считает, что съезд партии Саакашвили, который провели 10 июня, состоялся с нарушением требований устава партии. При этом ЦИК планирует передать в полицию для проверки копию постановления и копии протокола заседания совета партии "Движение новых сил", а также копию протокола внеочередного съезда.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.


Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2017 года тогда еще президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Как объясняли в Миграционной службе, основаниями для лишения гражданства стали якобы неправдивые личные данные при подаче документов на приобретение украинского гражданства.

10 сентября того же года Саакашвили вернулся в Украину со штурмом – он пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостисский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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Тег выборы, партия, саакашвили, кандидаты, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

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