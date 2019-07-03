ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы

СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине

Андрей Клюев. Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и партии Анатолия Шария на внеочереденых парламентских выборах, запланированных на 21 июля, заявляет внефракционный народный депутат Мустафа Найем.

"По Клюеву основанием для снятия с выборов станет письмо главы МВД Арсена Авакова, а по партии Анатолия Шария – документы предоставленные и.о. главы СБУ Иваном Бакановым", – написал Найем на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Без этого решения под угрозой стоит печать бюллетеней для досрочных выборов в Верховную Раду – в случае ошибки или изменения перечня политических партий и кандидатов у полиграфкомбината "Украина" не будет времени на исправление бланков", – добавил он.

Информацию подтвердил и аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

"Аргументы отмены регистрации Клюева (информация из заседания ЦИК): свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ; в декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве; международная почта от следственных неоднократно не доходило Клюеву в Донецке; адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области; по данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал", - написал Клюжев на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Между тем, СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине.

Служба безопасности Украины в пределах компетенции обработала имеющуюся информацию и предоставила материалы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) об отсутствии в Украине зарегистрированных кандидатами в парламентарии Анатолия Шария и Андрея Клюева, сообщил пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам проверки Шарий покинул Украину еще в 2012 г., а в 2013 г. получил статус беженца.

"...считаем, что А.Шарий с 24.01.2012 года на территории Украины не находился", – сказано в сообщении.

А Клюев, согласно данным СБУ, отсутствует в Украине с 2014 г.

"Клюев с 2014 г. на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", – отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов 3 июля собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Клюева, Шария и адвоката, первого замгенпрокурора Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий потребовал от Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы предоставить данные о пребывании на территории Украины в последние 5 лет экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Клюева и блогера Шария, чтобы у Центризбиркома были основания для снятия их с регистрации.

Помимо этого Парубий призвал ЦИК пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации.

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

В тот же день на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. Акция собрала около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков. Найем был среди участников митинга. Какая-либо партийная символика на акции отсутствовала.

Напомним, Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. После Революции достоинства он был объявлен в международный розыск, но позже его убрали из базы Интерпола.

Анатолий Шарий также является фигурантом уголовного дела. Еще в 2011 году в отношении него открыли производство по подозрению в инсценировке покушения на самого себя с обстрелом своего автомобиля. Также после Майдана в 2014 году он покинул Украину.

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