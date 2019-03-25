Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости политики

ЦИК передала на заграничные избирательные участки 420 тысяч бюллетеней

Сегодня, 12:30

Также Комиссия зарегистрировала новых наблюдателей на выборы – теперь их больше двух тысяч

Фото: Сегодня
ЦИК передала на заграничные избирательные участки 420 тысяч бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ad/91b/5c98ad91b7a38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ad/91b/5c98ad91b7a38.jpg Политика Также Комиссия зарегистрировала новых наблюдателей на выборы – теперь их больше двух тысяч

Бюллетени для голосования доставляют не только по Украине, но и за границу. Так, на иностранные избирательные участки передано 420 тысяч бюллетеней. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, на сегодняшнем заседании Центризбиркома было принято решение о передаче избирательным комиссия зарубежных участков для голосования 420 тыс. 342 бюллетеня – их получили 101 заграничный участок. Их передадут через представителя МИД Украины, и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Также в ЦИК зарегистрировали на еще 65 официальных наблюдателей от Всемирного Конгресса украинцев на выборы президента. Таким образом, по состоянию на 25 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 2 020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств.

Напомним, как рассказывали в МВД, селфи с бюллетенем – вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко говорил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

Отметим, что до выборов осталось чуть меньше недели, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как изготовляют бюллетени для выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, ЦИК, бюллетени

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК передала на заграничные избирательные участки 420 тысяч бюллетеней". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Производство в три этапа: как изготовляют бюллетени для выборов (видео)

22 марта, 16:49

Только в Антарктиде украинские полярники сами себе напечатают листы для голосования

Луценко пригрозил членам избиркомов: За махинации с бюллетенями – сразу уголовное наказание

12 марта, 13:48

Генпрокурор четко дал понять, что будет жестко наказывать за нарушение избирательного процесса

В Украине утвердили форму и текст бюллетеня на выборы президента

8 марта, 10:25

Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке

На выборы президента Украины закупили 60 миллионов бюллетеней

5 марта, 15:22

Центризбирком заранее предусмотрел, что выборы могут пройти в два тура и подсчитал количество избирателей

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Сергей Тигипко ушел с поста

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram

Белковая диета для похудения: меню на 7 дней

Звезда «Склифосовского» Мария Куликова закрутила роман с коллегой
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Катя Кищук показала голую грудь

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы