ЦИК передала на заграничные избирательные участки 420 тысяч бюллетеней

Также Комиссия зарегистрировала новых наблюдателей на выборы – теперь их больше двух тысяч

Фото: Сегодня

ЦИК передала на заграничные избирательные участки 420 тысяч бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ad/91b/5c98ad91b7a38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ad/91b/5c98ad91b7a38.jpg 2019-03-25T12:30:00+02:00 Политика Также Комиссия зарегистрировала новых наблюдателей на выборы – теперь их больше двух тысяч

Бюллетени для голосования доставляют не только по Украине, но и за границу. Так, на иностранные избирательные участки передано 420 тысяч бюллетеней. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, на сегодняшнем заседании Центризбиркома было принято решение о передаче избирательным комиссия зарубежных участков для голосования 420 тыс. 342 бюллетеня – их получили 101 заграничный участок. Их передадут через представителя МИД Украины, и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Также в ЦИК зарегистрировали на еще 65 официальных наблюдателей от Всемирного Конгресса украинцев на выборы президента. Таким образом, по состоянию на 25 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 2 020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств.

Напомним, как рассказывали в МВД, селфи с бюллетенем – вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко говорил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

Отметим, что до выборов осталось чуть меньше недели, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как изготовляют бюллетени для выборов.

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