ЦИК подсчитала, во сколько Украине обойдутся президентские и парламентские выборы

Сегодня, 19:40

ЦИК также утвердила объем расходов на выборы депутатов местных советов

Фото: AFP
Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 3 августа утвердила объем расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году.

Так, на выборы президента потребуется около 2,355 млрд грн, а на выборы парламентариев – почти 1,95 млрд грн.

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Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета-2019:

  • по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" – в сумме более 247 млн грн;
  • по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" – в сумме более 223,5 млн грн.

Отметим, осталось чуть меньше 250 дней до выборов президента Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

"Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут. 
выборы, ЦИК, выборы президента, парламентские выборы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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