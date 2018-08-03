ЦИК подсчитала, во сколько Украине обойдутся президентские и парламентские выборы
ЦИК также утвердила объем расходов на выборы депутатов местных советов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 3 августа утвердила объем расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году.
Так, на выборы президента потребуется около 2,355 млрд грн, а на выборы парламентариев – почти 1,95 млрд грн.
Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета-2019:
- по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" – в сумме более 247 млн грн;
- по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" – в сумме более 223,5 млн грн.
Отметим, осталось чуть меньше 250 дней до выборов президента Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года.
"Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут.
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